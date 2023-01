Ca bouge chez les Diables rouges: le Barça possède une option d’achat sur Carrasco, Trossard va s’engager avec Arsenal

Deux des ailiers de notre équipe nationale pourraient bouger cet hiver. Même si l’officialisation est plus proche pour l’un des deux.

Memphis Depay quitte le FC Barcelone pour l’Atlético Madrid, avec qui il s’est engagé pour deux ans et demi. L’accord inclut « une option d’achat préférentielle non obligatoire » en faveur de Barcelone pour le Diable Rouge Yannick Carrasco, a annoncé le club catalan vendredi.

Depay, 28 ans, évoluait à Barcelone depuis 2021, après avoir joué trois ans et demi à Lyon. Formé au PSV Eindhoven, il a évolué de 2015 à janvier 2017 à Manchester United.

Carrasco, 29 ans, porte les couleurs de l’Atlético depuis 2015. Entre février 2018 et janvier 2020, il avait effectué un passage en Chine, à Dalian, avant de revenir à Madrid. Le Diable Rouge totalise actuellement 242 rencontres et 41 buts sous le maillot des ‘Colchoneros‘. Il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Selon le quotidien Marca, Barcelone visait un échange entre les deux joueurs, mais l’Atlético a fermé la porte à un départ de ses meilleurs joueurs cet hiver. Un accord a donc été trouvé pour inclure une « option d’achat » du Diable Rouge. D’après Marca, Carrasco pourra débarquer au Camp Nou en juin si le Barça paie 20 millions d’euros. Depay, lui, peut déjà rejoindre son nouveau club. L’international néerlandais (86 sélections, 43 buts) a inscrit 14 buts en 42 rencontres pour Barcelone. Cette saison, il n’avait pris part qu’à 4 rencontres (1 but).

Trossard obtient son transfert dans un club du top

On savait que l’avenir de Leandro Trossard ne se situait plus vraiment à Brighton. La semaine dernière, un communiqué de l’agent de l’ancien capitaine du Racing Genk avait insisté sur le fait que son client voulait quitter les Seagulls durant le mercato hivernal parce qu’il « avait été mis à l’écart suite à une altercation avec l’un de ses coéquipiers« . Josy Comhair avait aussi confirmé que Trossard, 28 ans, n’entretenait pas de bonnes relations avec son nouveau coach italien, Roberto De Zerbi. L’ailier belge est encore sous contrat jusqu’en 2024 et souhaitait rejoindre un club plus huppé.

Un moment cité à Chelsea, désormais guidé par son ancien coach à Brighton, Graham Potter, Leandro Trossard n’était sans doute pas un jeune joueur dans le vent comme Mykhaylo Mudryk ou Noni Madueke, deux jeunes ailiers prometteurs qui devraient évoluer ensemble à Stamford Bridge. La venue de l’Ukrainien a d’ailleurs été actée le week-end dernier, mettant ainsi fin à un bras de fer à coup de dizaines millions deux des superpuissances londoniennes dans ce dossier.

Leandro Trossard has now successfully completed all medical tests as Arsenal player. ✅🩺⚪️🔴 #AFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2023

Le perdant, Arsenal, s’est donc rabattu sur Trossard, qui était aussi convoité par une autre entité de la capitale britannique, Tottenham. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts, Fabrizio Romano, le Belge a passé avec succès ses tests médicaux chez les Gunners et le transfert estimé à 30 millions d’euros, soit sa valeur marchande, devrait être officialisé dans les prochaines heures. Trossard retrouvera un compatriote à l’Emirates Stadium en la personne d’Albert Sambi Lokonga.

Pourront-ils tous les deux brandir le trophée de la Premier League à la fin de la saison ? Arsenal compte actuellement cinq unités d’avance sur son dauphin et tenant du titre Manchester City. Les Gunners doivent aussi rattraper un match et pourraient augmenter leur avance à 8. Avant eux, Thomas Vermaelen avait déjà porter le tricot d’Arsenal mais avait dû se contenter du gain de la FA Cup.