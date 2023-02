Diables rouges Sebastiaan Bornauw sur la crise à Anderlecht: « Ce club reste spécial, même Nmecha m’en parle encore aujourd’hui »

MUNICH, GERMANY - AUGUST 14: Sebastiaan Bornauw of VfL Wolfsburg Looks on during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on August 14, 2022 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)