Avec un 24e match en phase finale d’un grand tournoi, Thibaut Courtois écrit l’histoire du football belge

La Pieuvre a battu un record détenu jusqu’ici par Jan Ceulemans qui avait disputé 23 matches en phase finale d’un grand tournoi (coupe du monde et Euro) au cours de sa carrière.

Thibaut Courtois, titulaire dimanche face au Maroc au stade Al Thumama de Doha dans le 2e match de la Belgique dans le groupe F du Mondial de football, est entré dans les livres d’histoire du football belge.

Il s’agit en effet du 24e match du gardien de but des Diables Rouges dans une phase finale d’un grand tournoi (Mondial, Euro). Il bat ainsi le record de Jan Ceulemans qui en joua 23 (Euro 1980, Euro 1984, Mondial 1982, Mondial 1986, Mondial 1990). Courtois joue au Qatar son 5e tournoi consécutif après les Mondiaux 2014 et 2018 et les Euro 2016 et 2020. Ce dernier tournoi a été remporté en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.