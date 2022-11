Amadou Onana sur l’avenir des Diables rouges: « Nous ne connaîtrons pas de traversée du désert »

Il est déjà l’une des révélations cette saison en Premier League et fera partie de l’aventure au Qatar. Entretien avec Amadou Onana.

Ils ne sont pas beaucoup plus nombreux à oser aujourd’hui miser une pièce sur les chances de la Belgique à la Coupe du monde. Qu’est-ce que tu dis aux pessimistes?

ONANA: Que j’ai les crocs! Que je n’ai jamais eu aussi faim. Je vais être honnête avec vous: si je vais au Qatar, ce sera avec une détermination incroyable. J’irai là-bas pour devenir champion du monde. En tout cas, au minimum pour faire aussi bien qu’en 2018. Sans quoi, je serais déçu. Et ce n’est pas mon problème si les gens en Belgique ne croient plus en nous. Moi, je crois en notre équipe. Objectivement, elle est magnifique. Sur papier, on a l’un des meilleurs onze du monde. Je le sais parce que j’ai eu la chance de les côtoyer et je peux vous dire que des gars comme Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou Eden Hazard, ce sont de vraies machines. Je ne veux pas entendre parler d’âge. Je vous parle de mentalité là. Les gars sont irréprochables. Et sur trois semaines, ils peuvent faire des miracles. Du coup, j’ai un peu de mal à comprendre ce qui semble être une atmosphère défaitiste en Belgique. Alors qu’en vrai, on est au croisement de deux super générations. C’est un Mondial qu’on va devoir prendre très au sérieux, une poule où on va devoir se méfier de tout le monde, mais on est la Belgique. On ne doit craindre personne.

On a quand même l’impression que le vrai rendez-vous pour ta génération, il arrive au lendemain de ce Mondial. Et il passera par une qualification pour l’EURO 2024. Tu te sens prêt à reprendre les rênes de cette équipe?

ONANA: Ce sera compliqué de faire aussi bien, mais on va tout donner. Que les gens profitent à fond de voir les joueurs cités précédemment évoluer avec le maillot de la Belgique et on verra pour la suite. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a des talents exceptionnels qui vont émerger. Je pense qu’on va avoir en Youri (Tielemans, ndlr) le chef de file idéal. Derrière, il y a Albert (Sambi Lokonga, ndlr), mais aussi Loïs (Openda, ndlr), Arthur (Theate, ndlr), Yari (Verschaeren, ndlr), Mike (Trésor, ndlr), Largie (Ramazani, ndlr), Orel (Mangala, ndlr) et j’en passe. Ce ne sera pas le désert, loin de là. Vous pouvez me croire.