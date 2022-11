18 matches sans défaite : les Diables sont les rois de la prépa

Face à l’Égypte, la Belgique pourrait confirmer son statut de routinière des matches de préparation à un grand tournoi.

Sur le sol koweïti, les Diables débarquent avec une Coupe du monde à préparer, mais aussi une belle série à défendre. Depuis l’éclosion de la « génération dorée », la Belgique n’a en effet jamais été battue lors d’un match de préparation, dans les jours qui précèdent une grande compétition à laquelle elle participait dans la foulée.

Vainqueurs du Luxembourg (match non officiel au vu des nombreux changements effectués), de la Suède et de la Tunisie en 2014, les Belges avaient été accrochés par la Finlande deux ans plus tard, mais étaient venus à bout de la Suisse (1-2) et de la Norvège, match en montagnes russes conclu par un but de Laurent Ciman abondamment célébré par le Heysel (3-2).

Sous les ordres de Roberto Martinez, il y a eu un partage contre le Portugal puis des victoires contre l’Égypte et le Costa Rica en 2018. Trois ans plus tard, à l’aube de l’EURO 2021, le match nul contre la Grèce était suivi d’un court succès contre la Croatie (1-0).

Des résultats qui ne sont pas toujours une garantie de réussite dans les semaines qui suivent, mais qui forment malgré tout une honorable série : huit victoires et trois partages en onze matches, avec 23 buts inscrits – dont onze par le seul Romelu Lukaku – pour seulement sept encaissés.

18 matches sans défaite

Plus loin dans l’histoire nationale, avant le creux vécu entre 2004 et 2014, les Diables ont également fait parler leur réputation de champions du monde des amicaux. Vainqueurs de la France et du Costa Rica en 2002, après un partage contre l’Algérie, les hommes de Robert Waseige avaient également concédé un match nul face au Danemark en prélude à l’EURO 2000. Deux ans plus tôt, la préparation s’était conclue par des victoires contre le Paraguay et la Colombie, après un partage contre l’Angleterre. Seule la France, premier adversaire de cette entrée en matière à rallonge, était venue à bout des Belges via un but de Zinedine Zidane. La victoire bleue est aussi la dernière défaite noire-jaune-rouge en match amical préparatoire, suivie de 18 rencontres consécutives sans revers dans ces matches si particuliers.

Avant une 19e ce vendredi face aux Pharaons ?