« Déjà le roi de Milan »: pourquoi l’Italie est-elle si enthousiaste au sujet de Charles De Ketelaere ?

Charles De Ketelaere était un inconnu pour les suiveurs et supporters de l’AC Milan voici quelques mois. Depuis son transfert en Lombardie cet été, il est déjà considéré comme la nouvelle superstar du champion d’Italie. Il ne se passe pas un jour sans que le jeune Belge ne fasse la une d’un quotidien italien. Pourquoi cette CDK mania de l’autre coté des Alpes ? Sport/Foot Magazine est allé enquêter à ce sujet.

Contre Bologne le week-end dernier, Charles De Ketelaere était enfin titulaire avec son nouveau club, l’AC Milan. Après deux remplacements importants, l’acquisition la plus chère du club lombard cet été a pu montrer ses qualités dès ses premières touches de balle. Avec verve, puisqu’à la 21e minute, il était à la base de l’ouverture du score des Rossoneri. Après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain et avoir surpris le joueur de Bologne Jerdy Schouten, il a décalé le ballon vers la gauche pour Raphael Leão, qui a pris à contre-pied le gardien d’une frappe placée au premier poteau.

Une première passe décisive dont les journaux locaux ont évidemment parlé le lendemain. L’action est même décrite sur deux pages dans la Gazzetta dello Sport et le Belge est déjà surnommé « le nouveau roi de Milan ».

Que CDK soit présent dans les journaux italiens n’est pas nouveau. Le jeune Diable Rouge a fait la couverture de plusieurs quotidiens pendant la saga de son transfert qui ne s’est terminée que fin juillet, après des mois de négociations. L’enthousiasme entourant le grand Belge ne s’est pas calmé dans les semaines qui ont suivi son acquisition. Il a continué à déborder. Les paparazzi l’ont désormais dans leur ligne de mire. Avec une précision d’orfèvre, ils rapportent dans les moindres détails chaque fait et geste de De Ketelaere.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Mais pourquoi les Italiens sont-ils si fous de ce Flandrien dont ils ne connaissaient même pas le nom avant le début de l’été ? « Cela s’explique par différents facteurs qui convergent », explique Wilem Haak, suiveur assidu de la Serie A et animateur du podcast Lo Stadio qui parle de l’actualité du football dans la Botte. « Son prix, par exemple, était extrêmement élevé pour un club italien à cette époque. De plus, les négociations ont duré si longtemps qu’il était toujours dans l’actualité et sur toutes les couvertures. Cela a continué en suite. De plus, il a déjà impressionné pas mal de monde lors de ses premiers matches, avec notamment cette performance de haut niveau contre Bologne. Un joueur coûteux sera toujours dans l’actualité et s’il réalise de bonnes performances, cela crée un engouement », explique notre interlocuteur.

Idole en toute simplicité

Une autre raison de l’engouement est sans doute son style de jeu. Il rappelle aux tifosi et aux médias les plus grands joueurs de l’histoire de l’AC Milan, notamment Marco van Basten et Kaká. « Les supporters voient en lui un nouveau Kaká », explique Marco Pasotto, qui suit l’AC Milan pour La Gazzetta. « Il faut aussi se rappeler que San Siro a toujours aimé les joueurs à la fois agiles et très techniques. Il a été habitué à voir des champions à l’œuvre, des joueurs qui ont gagné le Ballon d’or et qui peuvent décider d’un match à eux seuls. Les fans voient à nouveau un joueur de ce calibre avec De Ketelaere. Il a su rendre les fans encore plus enthousiastes alors qu’ils viennent de remporter le Scudetto. De plus, c’est un vrai numéro 10 et c’est un numéro magique en Italie, encore plus que le 9 », pense Pasotto.

Contre Bologne, Charles De Ketelaere a livré une prestation de haut vol qui a impressionné bon nombre d’observateurs. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Michael Cuomo, journaliste à TeleLombardia, pense que Paolo Maldini est un des facteurs qui explique cet engouement autour de CDK. Milan a remporté le Scudetto l’année dernière grâce à une équipe construite par Maldini et Ricky Massara, son bras droit. « Charles s’intègre parfaitement dans leur philosophie en tant que jeune talent sans grande expérience dans un grand club. Et que les supporters le connaissent ou non, ils ont tellement confiance dans le flair de Maldini qu’ils sont déjà fans de tous ses transferts avant qu’ils n’aient posé le pied sur la pelouse de San Siro. Ils sont encore plus fans des transferts pour lesquels Maldini a vraiment insisté, comme ce fut le cas avec De Ketelaere », analyse le journaliste.

Mais la réputation de l’icône rossonera Paolo Maldini n’est évidemment pas le seul facteur de la popularité actuelle de De Ketelaere et Cuomo en est naturellement conscient. « Dès son premier mois ici, il a fait une forte impression sur les tifosi. Il est amical, toujours souriant, prend le temps de faire des photos avec les gens et de signer des autographes à un maximum de personnes. Il est l’un des rares joueurs qui prend du temps pour les supporters lorsqu’il quitte le centre d’entraînement de Milanello. Il apprend également l’italien et fait des efforts pour connaître la ville. Tout cela montre que l’on peut être une grande personne en plus d’être un grand footballeur. Pour les fans, il est une nouvelle star, une véritable idole, et il vit cela en toute simplicité ».

Charles De Ketelaere prend du temps pour les supporters et cela a forcément aidé à leur rendre populaire à l’AC Milan. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Ce battage médiatique autour de De Ketelaere est-il unique ? Les Italiens sont parfois habitués à s’emballer sur de nouveaux joueurs. « Ce n’est pas vraiment unique », estime Haak. « Zlatan Ibrahimovic , lors de sa première période et à son retour, était partout dans les médias pendant des semaines. Et après les excellentes performances de Raphael Leão la saison dernière, la presse italienne était également folle de lui. Quand un joueur réussit à Milan, il fait automatiquement la une de la Gazzetta. Ce qui le rend différent, c’est qu’il est un peu plus « exotique » pour les Italiens car il vient de Belgique, un pays qui n’a jamais fourni beaucoup de joueurs à leur championnat. CDK aussi très timide, ce qui le rend d’autant plus intéressant », estime l’animateur du podcast Lo Stadio.

« Dire que la Gazzetta est vraiment teintée de Milan est sans doute un peu exagéré. Disons plutôt que c’est un journal de Milan qui s’intéresse forcément aux deux clubs légendaires de la ville, l’AC et à l’Inter. Ces équipes figurent presque toujours en première page. Il n’est donc pas surprenant que De Ketelaere soit si souvent mis en avant. Mais avec d’autres excellentes performances, il n’est pas exclu qu’il fasse la couverture du journal aux pages roses », conclut Haak.

Le derby de Milan se déroule ce week-end. De Ketelaere profitera-t-il de l’occasion pour enflammer les coeurs des tifosi rossoneri ?