Challenger Pro League: un vrai duel au sommet, le coup de génie de Schouterden et un effet Grosjean à Deinze

Quatorze journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Le choc au sommet a tenu toutes ses promesses tandis qu’à Deinze, malgré un but d’anthologie concédé, l’effet du nouvel entraîneur commence à se faire ressentir dans les résultats.

Beveren et le RWDM se quittent dos à dos au terme d’un vrai bon match

A égalité de points en tête de la Challenger Pro League, Beveren et le RWDM avaient l’occasion de se départager lors de la rencontre de ce samedi, qui se déroulait au Freethiel. Le 23 octobre dernier, il y a seulement un mois, les Coalisés avaient pris le dessus sur les jaune et bleu au stade Edmond Machtens (3-1). Cette fois, les deux équipes ont finalement partagé l’enjeu et ce résultat reflète totalement la physionomie d’un duel qui a tenu ses promesses.

La première mi-temps a vu deux blocs défensifs structurés se tenir tête alors que la construtction du jeu s’avérait brouillonne de part et d’autre. Pourtant, juste avant de rentrer aux vestiaires pour la pause, Beveren prenait l’avantage grâce à une frappe magistrale de Thierno Barry dans la lucarne de Théo Defourny. Celui qui est devenu le meilleur artificier de la série grâce à cette réalisation a exploité une déviation de la tête de Dieumerci Mbokani, consécutive à un dégagement. Dos au but, Barry allait exploiter ce ballon de la plus belle des manières.

Thierno Barry s’est offert un joli 10e but de la saison et devient ainsi le meilleir réalisateur de la Challenger Pro League. (Photo by JILL DELSAUX/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Abattus mais pas battus, les Molenbeekois remontaient sur le pré avec la ferme intention de recoller au score. Et dans leurs rangs, ils peuvent compter sur les éclairs de génie de Youssef Challouk. Sur un contre amorcé par Mickaël Biron, le joueur venu de Courtrai cet été, a hérité du ballon sur le flanc droit où il a pris de vitesse son adversaire avant de centrer en force vers l’expéditeur, qui crucifiait Beau Reus, le dernier rempart de Beveren. Avec six réalisations à son compteur, Biron occupe désormais la cinquième place du classement des buteurs.

Dans la dernière demi-heure, chaque équipe mettra une grande intensité pour tenter d’arracher la victoire, mais ce sont finalement les défenseurs qui ont pris le dessus sur les attaquants de chaque équipe. Si les deux formations partagent le même nombre de points, Beveren reste cependant leader à la différence de buts marqués. A noter que ce résutat a favorisé les desseins d’un Beerschot qui revient dans le sillage des deux premiers. Vainqueurs du Club NXT sur un score Arsenal, les Rats n’accusent plus que deux unités de retard sur Beveren et le RWDM.

Le but de Schouterden qui fera le tour du monde

Pas besoin de regarder la Coupe du monde pour avoir droit à de beaux buts et du spectacle. Il y en avait aussi à la Venue Dakota Arena, le nom pas très sexy de l’enceinte de Deinze. Les locaux recevaient le Lierse, qui espérait rester dans le sillage du RWDM et de Beveren. C’est raté puisque les Palletiers se sont inclinés 2-1, et ce, malgré un véritable coup de génie sorti du pied gauche de Nils Schouterden.

Passé par le FC Malines puis quatre ans à Eupen, il s’était dernièrement offert une petite expérience à l’étranger du côté de Larnaca, sans grand succès. Revenu au Lierse depuis la saison dernière, il apporte sa vitesse, sa combativité et la précision de sa patte gauche à l’équipe anversoise.

😵‍💫 | Pourquoi Nils Schouterden n'a-t-il pas été sélectionné pour la Coupe du Monde ? 🌎 #DEILIE pic.twitter.com/q7E4bVvE9t — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 20, 2022

Alors que Deinze menait au score depuis la demi-heure et une réalisation de Dylan De Belder, Schouterden a profité d’un ballon récupéré par Guillaume De Schryver (désormais meilleur passeur du championnat) pour filer en direction du but de Deinze avec beaucoup de champ devant lui. Arrivé à hauteur de la ligne médiane et voyant la position avancée du gardien espagnol Nacho Miras, Schouterden a réglé la mire pour lober magistralement le portier de Deinze.

Une pépite qui ne servira à rien puisqu’en subissant un nouveau revers, les hommes de Tom Van Imschoot accusent désormais six unités de retard sur le duo de tête et voient leur adversaire du jour revenir à quatre points.

L’effet Grosjean à Deinze

Après avoir tenté de placer un entraîneur nippon sur son banc, Deinze est finalement revenu à un technicien belge suite au mauvais début de saison. C’est Marc Grosjean, habitué de la série, qui a pris place sur le petit banc de la Venue Dakota Arena. Le Wallon a, semble-t-il, trouvé la recette pour relancer l’équipe flandrienne. Depuis son arrivée à la fin octobre, Deinze n’a plus perdu et reste surtout sur un probant 13/15. Le club est aussi remonté des profondeurs du classement à la sixième place qu’il partage avec Lommel et Dender. Les ouailles de Grosjean pourront-ils poursuivre sur cette lancée et terminer à une place plus en adéquation avec la qualité de leur noyau ?

Avec des déplacements au Standard SL 16 et à Lommel, ainsi qu’avec la réception de Beveren , Deinze sera rapidement fixé sur les ambitions à avoir pour la suite de la saison.

Dylan De Belder et Deinze ont retrouvé le sourire depuis l’arrivée de Marc Grosjean sur le petit banc. (Photo by KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

