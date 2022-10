Challenger Pro League: les six premiers se tiennent en trois points, le RWDM impressionne et Deinze à l’agonie

Dix journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Le suspense y est toujours largement de mise contrairement à la Pro League puisque les six premiers du championnat se tiennent en seulement trois unités. Parmi ces équipes, le RWDM est sans doute celui qui a fait la meilleure opération et a le plus impressionné. A l’autre bout du classement, Deinze boit la tasse et ce nouveau revers a été fatal à son entraîneur intérimaire.

Une lutte toujours aussi serrée en tête

Les équipes U23 réussissent à jouer les trouble-fête tandis que les candidats déclarés à la montée peinent à se détacher. Voici un premier bilan après dix journées de compétition. Le leader provisoire, le Lierse, n’était pas le plus attendu au début de la saison, mais il continue de se montrer plutôt régulier et a pris la mesure de Lommel ce week-end (3-1), un succès qui lui permet de reprendre la première marche après le faux-pas du SK Beveren au RWDM. Les trois buts des Pallieters ont été inscrits des oeuvres de Thibaut van Acker, Niels Schouterden et Daan Vekemans. Ces derniers temps, le premier compense le mutisme de Leonardo Rocha, le meilleur buteur de la D1B, qui n’a pas trouvé la faille pour le quatrième week-end consécutif.

Derrière les Lierrois, on retrouve le SK Beveren, battu 3-1 à Molenbeek. Son adversaire du jour remonte d’ailleurs à sa hauteur au classement général. Le Beerschot reste un embuscade à la quatrième place. Les Rats l’ont emporté 1-2 chez le Jong Genk, grâce à un doublé de Thibo Baeten, un joueur loué à NEC et qui a été formé au FC Bruges avant de passer brièvement par Torino. L’attaquant compte sept buts à son compteur et revient à la hauteur de Lucas Stassin et à une longueur de Rocha.

En parlant de Stassin, le RSCA Futures a subi sa deuxième défaite de la saison, la deuxième consécutive. Et l’absence du fils de l’ancien joueur des Mauves, désormais membre du noyau A, semble clairement affecter la production offensive de l’équipe qui était encore dirigée par Robin Veldman, l’homme qui assumera l’interim de l’équipe première bruxelloise après le renvoi ce lundi de Felice Mazzu. Contre Dender, les jeunes du RSCA ont été surpris par deux buts de Stefano Marzo et Kjetil Borry. Ils redescendent à la cinquième place, rejoints par leurs homologues U23 du Club NXT qui ont enfoncé Deinze dans la crise. Ces deux équipes ne peuvent cependant pas prétendre à une montée.

Les autres clubs pouvant la revendiquer sur le papier sont déjà éloignés au classement du quatuor de tête. Ainsi, Lommel accuse déjà cinq longueurs de retard sur le Beerschot, Virton 8 et Deinze 9. Un premier écrémage semble donc se faire.

La belle affaire du RWDM, convaincant contre un adversaire direct

Moribond voici quelques semaines, les Coalisés ont clairement retrouvé de leur superbe en enchaînant trois victoires. Il y a eu la première contre une équipe U23, le week-end passé à Sclessin, contre le Standard SL16. Et avant et après cela, il y a eu celles contre deux membres du top 4: le Beerschot et le SK Beveren, à chaque fois au stade Edmond Machtens.

Contre les Waeslandiens, le RWDM a même été réduit à dix à la demi-heure après le renvoi au vestiaire de Barreto, qui avait pourtant ouvert le score un peu moins d’un quart d’heure auparavant. Beveren aurait dû se montrer capable de profiter de cette supériorité numérique mais n’en a pas été capable. Ils ont même encaissé un second but à la 50e des oeuvres d’un Youssef Challouk, qui trouve vraiment ses marques dans ses nouvelles couleurs. Le score passera même à 3-0 après l’auto-but de Joachim Van Damme, l’ancien flop du Standard. Kevin Hoggas réduira le score à sept minutes du terme, mais le résultat est là et quelque peu humiliant pour une équipe avec autant d’ambitions que le SK Beveren. Sans compter qu’il s’agissait d’un duel entre John Textor et le groupe Bolt, qui sont aussi associés sous le pavillon de Crystal Palace. La suite au prochain épisode, mais en attendant, les deux clubs se retrouvent à égalité au classement.

Lennert Mertens n’a pas eu de sentiment au moment de crucifier par deux fois ses anciennes couleurs de Deinze. (Photo by FILIP LANSZWEERT/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

En perdition, Deinze se fait « trahir » par son ex

Deinze n’espérait pas figurer en si mauvaise posture au coup d’envoi de la saison. Pour son mercato, les Flandriens avaient opté pour des recrues venant de divers horizons avec un entraîneur japonais, démis de ses fonctions et remplacé par son adjoint espagnol.

Contre le Club NXT, Antonio Calderon alignait cinq Belges, un Espagnol, un Ukrainien, un Vénézuélien, un Allemand, un Canadien et un Guinéen. La sauce n’a pas prise et le KMSK a été crucifié par deux fois par Lennert Mertens, un ancien de sa maison.

Cet été, l’attaquant de 30 ans avait choisi d’aller encadrer les jeunes pousses brugeoises, lui qui avait marqué 80 fois pour le compte de Deinze en 159 sorties. L’an dernier, il avait trouvé la faille en 12 reprises en D1B.

Auteur de seulement trois réalisations cette saison, il aura donc secoué les filets adverses une fois contre Anderlecht et deux fois contre ses anciennes couleurs. De quoi précipiter le renvoi d’Antonio Calderon. A charge désormais pour Marc Grosjean de sortir le club de Flandre-Orientale de son bourbier.

Voir tous les résultats et le classement de la Challenger Pro League