Challenger Pro League: le Standard SL16 offre le pouvoir au RWDM, un top 6 loin d’être défini et un nouveau talent mauve en vue

Vingt journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Le faux pas de Beveren au Standard SL16 a permis au RWDM de s’emparer de la tête de la série à deux journées de la fin de la phase classique. Qui seront les six équipes à se disputer les Playoffs pour la montée ? La lutte reste ouverte pour trois places. Enfin, si certains jeunes anderlechtois sont déjà partis ou sont sur le chemin départ, d’autres continuent de pointer le bout de leur nez

Beveren patine au Standard SL16 mais arrache le partage

Leader de la Challenger Pro League, le SK Beveren ne s’attendait pas à perdre des plumes sur le terrain du Standard SL16. Les jeunes Liégeois, seulement 10e du classement, ont livré une première heure intense et ont été récompensés par deux buts. C’est Aleksander Buksa, que l’on a connu à OHL lors des six premiers mois avant qu’il ne soit prêté ce vendredi par Genoa aux espoirs liégeois, qui a lancé idéalement les siens dès la 2e minute. A l’heure de jeu, Noah Dodeigne a doublé la mise pour les protégés de Joseph Laumann.

Apathiques, les Waeslandiens vont profiter de la baisse de régime de leurs hôtes dans le money time pour se relancer et arracher finalement un partage. Thierno Barry a conforté son statut de meilleur buteur et surtout redonné l’espoir à dix minutes du terme. Il a ensuite offert l’égalisation à David Hrnčár, l’une des recrues hivernales au Freethiel dans les arrêts de jeu. Ce résultat reste cependant un échec pour Beveren qui doit céder son trône de leader au RWDM.

Beveren’s Michael Mulder celebrates after scoring during a soccer match between SL 16 (Standard’s U23) and SK Beveren, Sunday 29 January 2023 in Liege, on day 20 of the 2022-2023 ‘Challenger Pro League’ 1B second division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JOHN THYS

Les Coalisés n’ont pas tremblé au moment de se rendre à la Chaussée du Lisp. Ils ont surtout été bien aidés par la maladresse du gardien local Maxime Delanghe sur l’ouverture du score, après seulement 3 minutes. A la 12e minute, Jake O’Brien (joueur prêté par Crystal Palace) doublait la mise et les Pallieters ne s’en remettaient pas, même s’ils parvenaient finalement à réduire le score dans les arrêts de jeu par l’entremise de Jens Naessens.

Le RWDM s’imposait tranquillement et reprenait ainsi la tête de la série. A deux journées de la fin de la phase classique, les Bruxellois comptent une unité d’avance sur le SK Beveren et deux sur le Beerschot, vainqueur dans la douleur du Jong Genk. Certes rien n’est dit, mais les amateurs de football de la capitale se mettent désormais à rêver de la possibilité d’assister à trois derbies la saison prochaine en Jupiler Pro League.

Encore trois places à attribuer pour le top 6

Si le RWDM, le SK Beveren et le Beerschot sont assurés de participer aux Playoffs pour la montée, ce n’est pas encore le cas des trois autres équipes amenés à former le top 6. Lommel, le Lierse, le RSCA Futures, le Club NXT et Deinze ne sont séparés que de quatre points, alors qu’il reste deux journées à disputer et donc six unités à attribuer.

Lommel occupe actuellement la 4e place du classement. BELGA PHOTO JILL DELSAUX

Les derniers cités sont les moins bien lotis et se déplaceront encore à Dender avant de recevoir le RSCA Futures. Ils conservent néanmoins leur sort entre les mains. Les espoirs mauves, avant de se rendre à Deinze, recevront Lommel, l’actuel 4e de la série. Ce match pourrait déjà décider en grande de l’avenir de ces deux formations. Les Limbourgeois termineront leur phase classique avec la réception du Lierse, cinquième.

Les Pallieters, tout comme le Club NXT, auront encore trois rencontres à jouer. Ces deux équipes s’affrontent d’ailleurs ce mecredi dans le cadre de leur rencontre reportée de la 18e journée. Après cela, les Lierrois devront forger un résultat dans le derby de la province d’Anvers face au Beerschot puis se rendront à Lommel. De leur côté, les jeunes talents brugeois recevront Virton avant de se déplacer au Standard. A priori deux duels plus « faciles » sur le papier. En théorie du moins.

Rencontres à jouer

Club NXT – Lierse (01/02)

RSCA Futures – Lommel (03/02)

Lierse – Beerschot (04/02)

Club NXT – Virton (05/02)

Dender – Deinze (05/02)

Deinze – RSCA Futures (11/02)

Lommel – Lierse (11/02)

Standard SL16 – Club NXT (11/02)

Classement actuel

4. Lommel 20 matches/31 points

5. Lierse 19 matches/30 points

6. RSCA Futures 20 matches/30points

7. Club NXT 19 matches/29 points

8. Deinze 20 matches/27 points.

Rappelons que si le RSCA Futures et le Club NXT peuvent figurer dans le top 6 et participer aux Playoffs pour la montées, ils ne pourront pas revendiquer une place parmi l’élite.

Ilay Camara, la nouvelle perle mauve

Alors qu’Anouar Aït El Hadj est passé à Genk et que Julien Duranville est devenu le septième joueur de 16 ans le plus cher de l’histoire, l’usine à talents mauves continue de tourner à plein régime, alors que certaines autres promesses, comme Enock Agyei, pourraient aussi voguer sous d’autres cieux dans les prochains jours ou mois.

Ce dernier n’était en tout cas pas destabilisé par les rumeurs de départ (on l’annonce notamment au Standard) puisqu’il a lancé les RSCA Futures sur la voie du succès à Virton avant qu’Henrik Bellman, la recrue suédoise de l’hiver ne plante déjà sa deuxième rose en mauve. C’est finalement, Lucas Stassin qui marquera le troisième et dernier but des Bruxellois afin de rester dans le sillage de Thierno Barry, l’actuel meilleur réalisateur de la Challenger Pro League. Le déterminant commun dans tous ces buts ? Ilay Camara.

Ilay Camara a distribué trois passes décisives contre Virton. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Ce latéral droit de formation évolue plus souvent comme ailier gauche sous la direction de Guillaume Gillet. Un changement pour l’instant gagnant puisqu’il a donné les trois passes décisives du match disputée en Gaume et a porté son total provisoire à cinq. Camara est d’abord passé par le centre de formation d’OHL avant de poser ses valises à Neerpede voici trois ans. Reste à voir si désormais, il fera partie des jeunes qui recevront un jour leur chance au sein de l’équipe première du club le plus titré du pays.