Challenger Pro League: le RWDM impressionne, Stassin réussit son retour avec le RSCA Futures et l’effet Grosjean se ressent à Deinze

Onze journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Le SK Beveren et le RWDM ont dépossédé le Lierse de son leadership. Sans Veldman sur le banc mais avec Stassin sur le terrain, le RSCA Futures a vu la vie en mauve au Beerschot et Deinze a retrouvé des couleurs sous la direction de Marc Grosjean.

Beveren et le RWDM en tête

Le RWDM et le Lierse s’affrontaient au stade Machtens pour le choc de cette onzième journée. Il n’y aura finalement pas eu beaucoup de suspense puisque les Coalisés l’ont facilement emporté 3-0 ce dimanche. Youssef Challouk a signé son deuxième but dans un deuxième choc au sommet consécutif en débloquant le marquoir après 120 secondes de jeu. Mickael Biron à la 21e et Zakaria El Ouadhi ont planté les deux autres roses molenbeekoises.

Le club détenu par John Textor occupe désormais la tête de la série, à égalité avec le SK Beveren, facile vainqueur du Jong Genk grâce à un Dieumerci Mbokani inspiré. Le Congolais a non seulement fait trembler les filets mais il a aussi offert deux buts à Thiemo Barry. Il n’aura pas fallu longtemps à l’ancien Standarman et Anderlechtois pour devenir l’un des éléments précieux des pensionnaires du Freethiel.

Première réussie pour Guillaume Gillet

Le renvoi de Felice Mazzu à Anderlecht a provoqué un jeu de chaises musicales. Robin Veldman, l’entraîneur des Futures, a été promu à la tête de l’équipe première pendant que les anciens assistants de Mazzu reprenaient les fonctions du Néerlandais avec les U23.

Et pour leur première, Guillaume Gillet et Samba Diawara étaient face à un défi de taille avec un déplacement au Beerschot, l’un des favoris à la montée. Les jeunes mauves bruxellois se sont montrés plus costauds que les mauves anversois puisqu’ils l’ont emporté 1-2 grâce à des buts d’Anouar Aït El Hadj et Lucas Stassin. Le premier marquera un second but le lendemain, avec la première, contre Eupen. Le second retrouvait les U23 qui restaient sur deux défaites en son absence.

En véritable porte-bonheur, le Nivellois a donc permis aux siens de retrouver la joie de la victoire. Il s’est aussi hissé en tête du classement des buteurs en compagnie de Thiemo Barry, auteur d’un doublé contre Jong Genk. Les deux hommes rejoignent un Leonardo Rocha (Lierse) muet pour la sixième rencontre consécutive.

Cette victoire des jeunes anderlechtois sous la direction de Gillet est aussi un joli symbole. Avant de compléter le staff de Felice Mazzu, l’ancien Diable rouge s’était d’abord engagé avec les RSCA Futures pour apporter son expérience sur le terrain. Quelques jours plus tard, il décidait d’arrêter sa carrière et c’est finalement David Hubert qui était l’élément d’expérience qui allait encadrer les jeunes pousses mauves. Finalement, Gillet aura apporté sa pierre à l’édifice des U23. Même si c’est pas à un poste ou son expérience était un atout majeur.

L’effet Grosjean se sent déjà à Deinze

La semaine dernière, Marc Grosjean a été nommé à la tête de Deinze. Le premier obstacle du nouveau technicien était les U23 du Standard. Un défi abordable relevé avec un score de 4-1 au coup de sifflet final.

Avec six Belges dans son onze de base, Grosjean a apporté plus d’équilibre à son onze de départ. Dylan De Belder, muet lors des deux dernières rencontres, a marqué et l’ailier gauche James Van Landschoot a signé un doublé. Deinze remonte ainsi à la 10e place puisque le Jong Genk s’est incliné à Beveren et que Virton en a fait de même à Lommel.