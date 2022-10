Challenger Pro League : le RSCA Futures toujours invaincu, des clean sheets à la volée et la remontée du Lierse

Huit journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Anderlecht Futures dans la lancée, la bonne opération du Lierse et une pluie de doublés et de clean sheets. Voici ce qu’il faut retenir de ce week-end.

RSCA Futures imbattable

Seule équipe invaincue depuis le début de la saison, les espoirs d’Anderlecht continue sur le belle série en s’imposant logiquement contre Virton (3-1), actuellement 10e au classement général. Bien que l’arrière droit des jeunes Mauves Killian Sardella a ouvert son compteur de buts en marquant un doublé pendant ses 66 minutes sur le terrain, c’est avant tout la prestation de l’attaquant Lucas Stassin qui a fait grand bruit. Décisif une nouvelle fois pour offrir le troisième but à son équipe, le joueur de 17 ans fait un début de saison sur les chapeaux de roue. De quoi poser quelques questions à Felice Mazzù sur une possible titularisation en équipe première.

👀 Lucas Stassin doit-il être titularisé avec l'équipe A ? #ANDVIR



📅 8 matches

⚽ 7 buts

🎯 1 assist pic.twitter.com/Hq2KysXh4l — Ma Pro League (@MaProLeague) October 7, 2022

Avec cette victoire, le RSCA Futures confirme sa première place, avec un total de 16 points gagnés sur les 24 possibles (4 victoires, 4 nuls).

Deuxième victoire de la saison pour le Club Brugge NXT

Ce dimanche, les jeunes Blauw and Zwart affrontaient Jong Genk. Occupant les deux dernières places du classement, aucune des deux équipes ne pouvait perdre. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire brugeoise (3-1). Le dernier match de la 8e journée de Challenger Pro League a été prolifique pour le jeune brugeois de 18 ans Romeo Vermant puisqu’il a inscrit un doublé, ouvrant ainsi son compteur de buts.

Romeo Vermant lors de la sixième journée de championnat contre le RWDM. (Photo de FILIP LANSZWEERT/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Le but du défenseur de Jong Genk Matisse Didden dans les arrêts de jeu n’a pas changé le résultat final. A noter que les joueurs de Genk n’ont plus gagné un seul match depuis la première journée de championnat, tandis que le Club NXT renoue avec la victoire après une courte traversée du désert de 4 matchs sans prendre les trois points.

Lierse grimpe à la 2e place

En battant le SL16 (2-0), le Lierse fait la bonne opération du week-end en se hissant à la deuxième place de la Challenger Pro League. Pas de but du meilleur buteur de l’effectif Leonardo Rocha (8 buts en 9 matchs). Cette fois-ci, ce sont les deux ailiers de la formation qui ont été décisifs, avec un premier but de Serge Tabekou puis un deuxième de Lucas Walbrecq.

Avec cette victoire, les hommes de Tom Van Imschoot passent devant le Beerschot et se retrouvent à une longueur des RSCA Futures.

Quatre clean sheet sur six rencontres

C’est parfois assez rare pour le souligner, mais les gardiens des clubs belges étaient en forme ce week-end. Si le gardien liersois Maxime Delanghe a réussi à tenir sa cage inviolée, c’est également le cas du portier du SK Beveren, de celui du KMSK Deinze et du RWDM.

Mieux encore, ces quatre équipes ont aussi été décisives devant le but. En déplacement à Dender, Beveren en a planté trois. Le jeune waaslandien Thierno Barry en a profité pour marquer son cinquième et sixième but de la saison.

A Deinze, qui affrontait Lommel ce samedi, c’est Dylan de Belder qui est allé de son doublé. Ses deux premiers buts de la saison en Challenger Pro League.

Le RWDM a, quant à lui, fait reculer le Beerschot de quatre place en s’imposant 2-0. Malgré les 25 tirs, dont 11 cadrées, des Rats sur la rencontre, aucun n’a réussi à faire plier le gardien molenbeekois Théo Defourny. A l’inverse, les cages de Bill Lathouwers ont tremblé deux fois. Une première grâce à tir du pied gauche de Luke Plange, puis un deuxième but de Mickaël Biron à l’heure de jeu.