Challenger Pro League: le Lierse mène la danse, les double-emplois d’Anderlecht et la déception du RWDM

Quatre journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Rocha, El Hadj, Duranville, Voici ce qu’il faut retenir de ce week-end.

Rocha, le coup de l’été pour le Lierse

Le Lierse ne figurait probablement pas parmi les favori de cette D1B au coup d’envoi de la saison. Et encore moins après leur lourde défaite 4-1 contre les espoirs de Genk à l’occasion de la journée inaugurale. Trois semaines plus tard, ce sont pourtant les Pallieters qui trônent désormais en tête du classement avec un bilan de 9/12. Les hommes de Tom Van Imschoot ont infligé une lourde défaite à Genk (4-1) grâce à des doublés de Leonardo Rocha et Thibaut van Acker. Le premier nommé est d’ailleurs l’homme de ce début de saison puisqu’il a déjà fait trembler les filets à 7 reprises, soit 1,75 but par rencontre. Il a aussi marqué 63,63% des réalisations des Lierrois. Un homme providentiel donc.

Le Portugais a donc trouvé un club où il peut de nouveau s’épanouir à la chaussée du Lisp puisqu’il est arrivé dans notre pays en 2018 en provenance d’Ontinyent, modeste club de 3e division espagnole. C’est Lommel qui a été le premier à avoir recours à ses services. Et directement, il avait marqué les esprits puisqu’il avait planté 19 roses en 32 rencontres. Un bilan qu’il espère déjà dépasser avec ce départ en boulet de canon.

Rocha a ensuite été acheté par un demi-million d’euros par Eupen, mais n’a jamais réussi à faire son trou dans les Cantons de l’Est. Il a aussi été prêté au RWDM lors de la saison 2020-21, avec un assez bon bilan de 7 buts en 13 matches. En juin dernier, son contrat à Eupen arrivait à échéance, avec seulement 19 matches joués (0 but), et il s’engageait avec le Lierse qui a probablement flairé le gros coup de l’été.

Les doubles emplois d’Anderlecht

On les a retrouvé sur la pelouse du Lotto Park ce dimanche après-midi contre Louvain, ils étaient aussi sur celle du stade Edmond Machtens, vendredi, pour le derby bruxellois entre le RWDM et les RSCA Futures. Sans une épidémie de gastro qui a sévi chez certains joueurs mauves peut-être n’auraient-ils pas cumulé les jobs, avec succès, ce week-end.

Avant d’enthousiasmer le public venu au Parc Astrid avec un magnifique but, Julien Duranville était titulaire à quelques kilomètres de là et avait permis aux siens de prendre la direction des opérations, tandis qu’Anouar El Hadj était présent au coeur du jeu. Les jeunes Mauves de Robin Veldeman ont même cru qu’ils allaient infliger une petite humiliation à l’ambitieux voisin molenbeekois en menant 0-2 à la 83e, grâce à Simion Michez. Les Coalisés parvenaient cependant à retrouver un peu d’orgueuil et arrachaient l’égalisation in extremis grâce à des buts de Yan Vorogovskiy et de Jake O’Brien. A peine de quoi atténuer le début de saison décevant des Molenbeekois.

Julien Duranville, deux matches ce week-end et deux buts (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Pendant que les RSCA Futures occupent la 3e place place à égalité avec Lommel et le Standard SL16, le RWDM se trouve 1 point derrière à la 7e, mais seulement cinq points marqués sur 12 déjà distribués . Les ambitieux bruxellois n’ont surtout marqué que 5 fois et sont donc l’une des plus mauvaises attaques de la série.

Après quand on parie sur des Michael Biron (quand on a déjà un beau flop avec Obbi Oularé), alors qu’un Leandro Rocha, pourtant passé avec un certain succès au Machtens, était libre, faut-il s’étonner de ce manque de réussite. Mais les recruteurs du RWDM n’ont pas toujours été les plus inspirés par le passé en termes de renforts offensifs.

Ohio retrouve de la confiance avec les espoirs

Noah Ohio n’a pas vraiment réussi ses débuts sous la vareuse du Standard. Le Néerlandais, qui évoluait à l’Austria Vienne la saison dernière, n’est pas parvenu à se montrer plus fort que Renaud Emond en début de saison et a laissé une impression plutôt désastreuse lors de ses 37 petites minutes sous la vareuse rouche. Il a donc été intégré au Standard SL16 afin d’apporter un peu d’expérience et de retrouver de la confiance. Un pari réussi puisqu’en 55 minutes contre les U21 de Genk, il a marqué 1 but et délivré une passe décisive.

De l’autre côté, c’est Sekou Diawara qui se distingue en ce début de saison. La jeune promesse limbourgeoise compte déjà quatre buts à son compteur. Il a marqué deux fois contre le Lierse lors du premier match avant de signer un autre but en déplacement à Deinze et ici contre le Standard. Un garçon à suivre.

Si la relève Genkoise, qui a arraché le partage contre son homologue liégeoise, n’occupe que la 9e place du classement, celle du Standard se trouve à la 3e en compagnie de Lommel et des RSCA Futures.

Les résultats et classements de Challenger Pro League sont à retrouver ici.