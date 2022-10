Challenger Pro League : le Beerschot déroule, Anderlecht Futures toujours invaincu et Lommel dans le top 3￼

Ce week-end se déroulait la septième journée de compétition en Challenger Pro League. Beerschot au sommet, Anderlecht Futures invaincu, Leonardo Rocha et la bonne opération de Lommel, voici ce qu’il faut retenir de ce week-end.

Le Beerschot toujours leader contre Deinze

Ce samedi, l’actuel leader en championnat affrontait l’équipe qui clôture le bas de classement, le KMSK Deinze. Dans la logique des choses, le Beerschot s’est imposé sur le score de 2-0, renforçant ainsi leur première place au classement.

Les hommes d’Andreas Wieland ont pu compter sur leur joueur en forme de la saison, Thibo Baeten. L’attaquant a ouvert le score juste avant la pause et s’est ainsi offert son cinquième but en championnat. Le deuxième buteur de la rencontre, le milieu Nokkvi Thorisson, ouvre quant à lui son compteur.

Avec cette victoire, le Beerschot maintient sa première place avec 13 points en 7 matchs, à égalité avec le RSCA Futures.

Anderlecht Futures toujours au top

Le classico espoirs a tenu toutes ses promesses ce dimanche entre le SL16 et le RSCA Futures. Pour l’occasion, quelques joueurs des noyaux A ont fait le déplacement. Parmi eux, on retrouve Anouar Ait El Hadj pour Anderlecht, et les offensifs Abdoul Tapsoba et Cihan Canak pour les Rouches.

Sortis gagnant après les 90 minutes (1-3), les Mauves en sont dorénavant à leur troisième victoire de la saison. Une rencontre qui a permis notamment à Lucas Stassin de se démarquer. Avec un doublé, le buteur anderlechtois se positionne comme deuxième meilleur buteur du championnat avec 6 buts, derrière Leonardo Rocha du Lierse (8 buts).

A noter qu’Anderlecht Futures est toujours la seule équipe à être invaincu depuis le début de la Challenger Pro League 2022-2023.

Lierse et Lommel se partagent le podium

Lommel SK a effectué la bonne opération ce week-end en s’imposant contre le RWDM (2-1). Grâce à leur victoire, les hommes de Steve Bould se sont recollés au Lierse en se plaçant à la troisième place dans le tableau.

Les joueurs du Lierse ont d’ailleurs, quant à eux, passé un mauvais dimanche contre le SK Beveren en subissant une lourde défaite (5-0). C’est donc la deuxième défaite de suite pour les jaunes et noirs.

A l’inverse, Beveren continue sa série d’invincibilité avec six matchs sans perdre. Pour cette septième rencontre du championnat, les attaquants se sont fait plaisir. Parmi le trio offensif du match, tous ont marqué. Lucas Ribeiro Costa a ouvert la marque et a même livré quatre passes décisives durant la rencontre. Le milieu offensif Kevin Hoggas est aussi allé de son petit but et le deuxième attaquant Thierno Barry s’est offert un doublé.

Avec ces résultats, les trois clubs se positionnent respectivement à la troisième, quatrième et cinquième place, tous les trois avec 12 points au compteur.

