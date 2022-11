Challenger Pro League: Beveren et le RWDM gardent la tête, Lokesa offre le Clasico à Anderlecht et Lommel perd (définitevement) le contact

Douze journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Le SK Beveren et le RWDM poursuivent leur route en tête du classement. Le RSCA Futures connaît sa deuxième victoire sous la direction de Guillaume Gillet et Lommel peut sans doute déjà oublier la montée.

Les cinq premiers s’imposent et coupent le championnat en deux

Longtemps serrée au début, la Challenger Pro League a clairement vu cinq équipes se dégager en tête du classement après ce 12e week-end de compétition. Le SK Beveren s’est contenté du minimum syndical contre le sixième du championnat, le club NXT. C’est Kevin Hoggas qui a cueilli à froid les visiteurs dès la quatrième minute avant que ceux-ci ne résistent ensuite aux tentatives du duo Thiemo Barry et Dieumerci Mbokani qu’on avait déjà connu plus inspiré.

C’est aussi un score Arsenal qui a sanctionné le court déplacement du RWDM à Dender. Les Coalisés ont marqué l’unique réalisation de la rencontre grâce à leur défenseur Florian Le Joncour, à la conclusion d’un bon ballon de Bryan Smeets toujours meilleur donneur d’assists de la série. Ce dernier a cependant été rejoint en tête de ce classement par le Lierrois Guillaume De Schryver.

Celui-ci a même réussi une double passe décisive lors de la victoire des siens contre la lanterne rouge, le Jong Genk. Anderlecht Futures et le Beerschot ayant aussi remporté leur duel du week-end, l’on se retrouve désormais avec ces cinq équipes qui se tiennent en quatre points, Beveren et le RWDM étant toujours tête avec 24 unités à leur compteur.

Derrière le Beerschot, cinquième, le Club NXT accuse déjà quatre points de retard et Lommel cinq. Des retards qui ne semblent pas irrémédiables en théorie, sauf qu’ils se sont creusés à la faveur de revers contre les équipes du top 5.

Leonardo Rocha retrouve le chemin des filets et la tête du classement des buteurs

Outre le double assist de De Schryver, les Lierrois ont vu leur buteur portugais Leonardo Rocha retrouver une partie de son efficacité. Il n’a certes mis qu’une seule des quatre réalisations des Palletiers, mais il a surtout mis fin à une série de six rencontres sans trouver la faille. Barry et Lucas Stassin étant restés muets ce week-end, Rocha en profite pour reprendre seul la tête du classement des buteurs avec 9 roses plantées.

Chris Lokesa s’est offert un doublé et une passe décisive lors de la large victoire d’Anderlecht Futures contre le Standard SL16. (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Anderlecht Futures écrase le Clasico grâce à un Lokesa éblouissant

Et en parlant de Stassin, si son retour au sein d’Anderlecht Futures la semaine dernière avait coïncidé avec un but et une victoire au Beerschot, sa présence ce vendredi contre le Standard n’aura pas rapporté de goal. La victoire était cependant au rendez-vous pour la deuxième sur le banc du duo Guillaume Gillet et Samba Diawara.

Chris-Emmanuel Lokesa a marqué la rencontre de son empreinte en signant un doublé et une passe décisive, alors que l’expérimenté David Hubert a été l’auteur du troisième but mauve. Ce dernier avait marqué son seul but avec les Futures contre un autre cador des U23, le Club NXT.

Mais revenons un peu à Lokesa qui n’a pas pourtant pas eu beaucoup le droit au chapitre depuis le coup d’envoi de la saison. Celui qui est majeur depuis ce lundi 7 novembre n’était titulaire que pour la deuxième fois de la saison.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses présences dans le onze de base sont assorties de buts. Contre Genk, il avait inscrit sa première réalisation de la saison, mais les jeunes bruxellois s’étaient inclinés. Cette fois, Lokesa a porté chance à ses couleurs et pourrait être la nouvelle hype d’un club qui a déjà connu celles de Julien Duranville et Stassin depuis le mois d’août.

👌 | Deux buts et un assist pour Chris Lokesa ! 👑 #ANDSL16 pic.twitter.com/ZHX7NNcFFv — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lommel peut sans doute oublier la montée

Membre du portefeuille du City Football Group, Lommel affichait des ambitions de montée à l’aube de cet exercice 2022-23. Après douze journées, il semble que les Limbourgeois peuvent déjà oublier leur objectif après avoir subi une nouvelle défaite, contre le Beerschot. C’est déjà la septième pour les hommes de Steve Bould qui se sont montrés bien impuissants contre les Rats.

La victoire contre Virton n’aura été qu’un mirage pour Lommel qui reste sur une série dramatique de quatre revers en cinq matches depuis son succès probant contre le RWDM le 1eroctobre. Les Limbourgeois manquaient déjà de constance, mais personne ne les imaginait sombrer de la sorte. Les jours de Bould, qui avait pourtant obtenu de bons résultats avec la réserve d’Arsenal, sont-ils déjà comptés ?

Il faudra en tout cas un fameux électrochoc et plus de régularité pour que Lommel puisse retrouver le haut du tableau. Septièmes, les Vert et Blanc accusent déjà neuf points de retard sur le duo Beveren et RWDM. Un écart qui semble difficile à combler vu la qualité des formations qui se trouvent devant.