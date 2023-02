Christian Brüls (Zulte Waregem) avant la demi-finale de Coupe de Belgique: « A quoi sert le football européen si vous évoluez en deuxième division ? »

Les prochaines semaines s’annoncent chargées pour Zulte Waregem qui doit encore assurer son maintien parmi l’élite et disputer les deux manches aller-retour des demi-finales de la Coupe. Christian Brüls, l’une des grosses recrues de l’hiver à l’Essevee, voit le bon côté des choses.

Ce mercredi, après la manche aller de la demi-finale de Coupe contre Malines, la finale sera peut-être à portée de main. Mais est-ce que la lutte pour le maintien ne prime pas ?

Christian Brüls : « A quoi sert le football européen si vous évoluez en deuxième division ? Être relégué signifie pour un footballeur que vous avez échoué. Ce qui ne veut pas dire que nous nous donnerons pas à fond pour la Coupe de Belgique. La décision de donner du repos aux joueurs sera prise par l’entraîneur. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai très envie de jouer ce match. »

Avec Ruud Vormer, vous êtes immédiatement devenu très important pour l’équipe. Vous êtes deux leaders expérimentés et toi tu as un rôle libre pour apporter une créativité supplémentaire.

Brüls : « Les gens exagèrent je trouve. Ruud et moi ne sommes que deux des onze joueurs présents sur le terrain. Mais peut-être que notre arrivée a déclenché quelque chose dans le groupe grâce à notre expérience et à notre mentalité. En tant qu’ancien capitaine de club, Ruud est certainement plus un leader que moi. Je n’ai jamais porté le brassard dans ma carrière et je n’ai jamais voulu l’avoir non plus. Je n’ai pas dû attendre d’être dans ce groupe pour dire ce que je voulais. Ruud est un authentique leader. Cela se voit dès le premier jour. Au moins, je suis moins bruyant (rires). C’est un Hollandais. Il dit tout ce qu’il a à dire devant tout le monde alors que je préfère observer puis évoquer un problème en privé. »

Tu t’es engagé avec l’Essevee jusqu’en 2025 et, dans le pire des cas, vous descendez en D1B. Tu auras 38 ans à la fin de ton contrat et tu as dit que tu voulais continuer à jouer au football jusqu’à tes 40 ans.

Brüls : « Au moins quarante ! (rires) En fait, j’attendais une proposition de prolongation de contrat à Saint-Trond depuis mars, mais elle n’est jamais venue sur la table. J’aurais pu tranquillement attendre la fin de mon contrat et j’aurais sans doute retrouvé un club l’été prochain vu mes performances. Mais entre-temps, Eddy Cordier m’a appelé. Je n’étais pas tellement préoccupé par la sécurité de rester en D1A. Je vois cela comme le début d’un projet de quelques années – même si nous devions être relégués. Mais ça n’arrivera pas, je ne pense pas. Certainement pas si nous continuons à jouer comme nous l’avons fait lors des six derniers matchs, même si l’on a perdu le dernier contre le FC Bruges. Il est clair que le club est en train de renaître. »