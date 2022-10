Challenger Pro League: première défaite pour Anderlecht Futures, le RWDM dans une bonne spirale et Dieu donne la foi à Beveren

Huit journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Privé de son meilleur buteur, Lucas Stassin, Anderlecht Futures a subi son premier revers de l’année chez la lanterne rouge, mais vainqueur du dernier championnat U21, le Jong Genk. Le RWDM semble trouver la bonne carburation alors que le meilleur buteur de la compétition n’a plus marqué depuis un petit temps. Au contraire d’un certain Dieumerci Mbokani qui n’a pas tardé à marquer la série de son empreinte pour ses premiers pas sous le maillot du SK Beveren.

Le Jong Genk cède sa lanterne rouge et le RSCA Futures son leadership

Le choc des extrêmes était au programme de ce week-end en Challenger Pro League. La saison dernière, les U21 de Genk avaient été sacrés champions devant ceux d’Anderlecht, mais pour leur première au sein de l’antichambre de l’élite, les deux formations espoirs connaissent des fortunes différentes. Les Limbourgeois doivent composer sans Bilal El Khannouss et Adam Nemeth qui font désormais partie des joueurs sur lesquels compte le nouvel entraîneur genkois Wouter Vrancken.

Du côté bruxellois, les grands talents de l’équipe U21 n’ont pas directement fait le bond vers l’équipe première et ont même pu compter sur les renforts d’Anouar Aït El Hadj ou Killian Sardella, « rétrogradés » du noyau A. Mais depuis quelques semaines, Julien Duranville, Moussa N’Diaye et Lucas Stassin ont reçu leur chance dans l’effectif de Felice Mazzu, avec même des titularisations à la clé.

Le match de ce dimanche était donc plus équilibré que prévu sur le papier et cela s’est forcément ressenti sur le terrain puisque le Jong Genk l’a emporté sur le score de 3-2. Il se débarrasse ainsi de sa lanterne rouge, désormais propriété de Dender et empêche dans le même temps Anderlecht Futures de continuer à trôner en tête de la Challenger Pro League.

Dieu offre déjà la victoire à Beveren en faisant parler sa classe

Après avoir réglé les derniers détails administratifs actant de son passage à Beveren, Dieumerci Mbokani a pu disputer ses quarante premières minutes sous un quatrième maillot différent en Belgique. Et malgré un manque évident de condition physique, l’attaquant congolais a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent et surtout de sa classe.

Trente et une minute après avoir pris la place de Thiemo Barry, Dieu a déjà donné la foi aux Waeslandiens en offrant le but de la victoire. Une réalisation, qui en plus de son importance, est déjà de très belle facture pour un homme qui pourrait être déterminant pour un Beveren qui ambitionne de retrouver sa place parmi l’élite. Cela a commencé avec cette victoire qui lui permet de s’emparer du leadership de la compétition. Vivement la suite pour Mbokani et les siens.

Un meilleur buteur en panne sèche

Les buteurs efficaces pourraient déterminer le nom du prochain promu en Pro League. En début de saison, nous vous vantions le joli coup du Lierse qui avait acquis gratuitement les services de Leonardo Rocha. Le Portugais avait réalisé des débuts tonitruants sous ses nouvelles couleurs puisqu’il avait trouvé le chemin des filets à sept reprises en seulement quatre matches, avec trois doublés à la clé.

Depuis lors, il est clairement rentré dans le rang puisqu’il n’a plus marqué qu’une seule fois lors des six rencontres suivantes et qu’il est resté muet lors des quatre dernières. Une bien mauvaise nouvelle pour le Lierse qui enchaîne depuis lors des résultats en dents de scie, même s’ils restent globalement positifs. Les Anversois ont dû se contenter d’un partage nul et vierge sur la pelouse de l’Excelsior Virton.

Un résultat qui permet cependant aux Pallieters d’occuper la deuxième place de la compétition, à égalité avec les jeunes pousses anderlechtoises. Leurs soucis sont cependant plus d’ordre défensif puisqu’ils sont tout simplement la plus mauvaise défense de la série avec autant de buts encaissés que le Jong Genk et le Club NXT.

Le RWDM retrouve des couleurs grâce à ses Brésiliens

Quatrième, en embuscade, avec seulement trois points de retard sur le SK Beveren, le RWDM, l’autre grand club ambitieux de cette Challenger Pro League, a retrouvé des couleurs après quelques semaines compliquées en début d’exercice.

Accrochés par les équipes espoirs d’Anderlecht et de Genk et battus à Lommel, les Coalisés peinaient surtout à convertir leurs nombreuses occasions. Depuis deux semaines, cela va beaucoup mieux puisqu’ils se sont d’abord offerts le scalp du Beerschot au stade Machtens avant de s’imposer très facilement ce week-end, à Sclessin, contre les grandes promesses rouches (1-4). C’est d’ailleurs le premier succès du RWDM contre une des équipes U21, lui qui restait sur une défaite et deux partages.

Les nouvelles recrues comme Alexis de Sart, de retour chez son club formateur et Youssef Challouk apportent un plus indéniable. Mais ce samedi soir, ce sont surtout les Brésiliens prêtés par Botafogo (le club qui fait partie de la galaxie du nouveau propriétaire molenbeekois John Textor) qui ont fait la différence.

Luis Oyama, qui a pris la place de de Sart, a marqué six minutes après sa montée au jeu et Rikelmi s’est offert un doublé après avoir remplacé un Zakaria El Ouadhi, auteur du premier but des siens. On sait que, parfois, l’adaptation des Brésiliens au football européen peut prendre du temps. Mais le RWDM peut aussi espérer que ses grands talents made in Botafogo apportent rapidement leur touche personnelle aux futurs succès des pensionnaires du stade Machtens.

