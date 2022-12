Challenger Pro League: Beveren impressionne encore, la bonne série de Lommel et Mika Godts n’évite pas une nouvelle défaite pour Jong Genk

Dix-sept journées de compétition ont été disputées en Challenger Pro League. Si le Beerschot conserve son leadership, c’est Beveren qui a signé la prestation la plus convaincante de ce week-end contre le RSCA Futures. Derrière, Lommel revient dans le coup après avoir subi une longue série de défaites. Enfin, les joueurs de Genk relégués avec les espoirs suite à des problèmes contactuels n’ont pas permis de redresser la barre.

Beveren déroule contre le RSCA Futures

Si le Beerschot reste en tête de la Challenger Pro League après sa victoire dans la douleur contre le Standard SL 16 (but de Thibaud Verlinden), c’est le SK Beveren qui a marqué les esprits en dominant largement le RSCA Futures sur le score de 4-1. Cette saison, les Waeslandiens peuvent s’appuyer sur un trio infernal qui est derrière une grande majorité de la production offensive. Thierno Barry, Kevin Hoggas et Dieumerci Mbokani ont encore tous les trois marqué face aux jeunes mauves.

Le premier fait déjà mieux que ce qu’il faisait en Nationale 3 française (la cinquième division chez nos voisins) sous les couleurs de Sochaux B. Il y avait marqué 10 fois en 22 apparitions alors qu’il en est déjà à 12 en 17 rencontres ici. Il a profité de son but du week-end pour revenir à hauteur de Leonardo Rocha en tête du classement des buteurs. Le Lyonnais est ainsi impliqué dans 34% des réalisations de Beveren cette saison.

Vandaag gescoord:

Neymar Jr. ✅

Leo Messi ✅

Dieumerci Mbokani ✅#SKBAND pic.twitter.com/QcindWy4Hq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 9, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après quatre saisons au Cercle, Hoggas est redescendu d’un étage pour aider Beveren à retrouver la Jupiler Pro League. Cette saison, le Franco-Algérien est vital pour son club puisqu’en marquant son sixième but contre Anderlecht, il contribue, en plus de ses trois passes décisives, à 22% des buts waeslandiens. Le capitaine avait marqué 9 buts la saison dernière et semble bien parti pour améliorer ce score.

Enfin, vendredi, Mbokani a de nouveau marqué contre une équipe chère à son coeur. C’est le sixième but en neuf sorties d’un Congolais qui a changé beaucoup de choses dans le jeu de son équipe avec son jeu en déviation, sa faculté à conserver le cuir et son sens du but toujours aiguisé. Le Congolais de 37 ans compte aussi quatre passes décisives à son actif et a donc un pied dans 32% des roses plantées par ses couleurs. Grâce à ce triumvirat, Beveren est de loin la meilleure attaque de la CPL avec 41 buts, soit six de plus que Lierse et huit de plus que Club NXT. Il ne reste plus désormais qu’à ce que cette domination se traduise avec un billet de montant pour la Pro League.

Lommel retrouve le top 5

Cette saison, en Challenger Pro League, de nombreuses équipes signent des séries aussi bien négatives que positives. Deinze était dans une mauvaise spirale avant l’arrivée de Marc Grosjean qui a permis aux joueurs de Flandre-Orientale de redresser la barre. Virton continue d’essuyer des défaites et attend le mercato pour renforcer un noyau bien trop faible. Enfin, Lommel a retrouvé un bilan aussi vert que son maillot ces dernières semaines.

Lommel se porte bien mieux depuis quelques semaines. (Photo by JOHAN EYCKENS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JOHAN EYCKENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

On aurait pu penser que le City Group se serait séparé de l’entraîneur anglais Steve Bould après une série de six défaites en sept parties entre octobre et le début de la Coupe du monde. La patience semble avoir été le bon choix, pusque depuis lors, Lommel a engrangé quatre victoires consécutives, dont une sur la pelouse de Beveren, voici trois semaines. Grâce à cette bonne série, les Limbourgeois retrouvent le top 5 après avoir dépassé le RSCA Futures.

Les relégués du noyau A ne portent pas Jong Genk

Les contrats de Mika Godts et Adam Nemeth expirent à la fin de la saison et Genk souhaitait pouvoir les prolonger avant la reprise de la compétition.

« Nous avons nos limites sportives et financières et nous ne ferons aucune exception à cela. Même si le joueur se nomme Alejandro Pozuelo ou Paul Onuachu. Nous ne souhaitons pas mettre en péril l’avenir de notre club », affirmait Dimitri de Condé, le directeur du football de Genk, dans les colonnes d’Het Belang van Limburg.

Les deux cas sont cependant différents. Nemeth ne se voit pas d’avenir dans le Limbourg en raison de la présence d’Onuachu et Godts aurait des prétentions financières et sportives qui ont été jugées excessibes par la direction de Genk. « Nous sommes convaincus des qualités des deux garçons, mais nous ne pouvons leur donner que des opportunités et pas des garanties », explique De Condé. « S’ils pensent, ainsi que leur entourage, qu’ils seraient mieux dans un autre club, ils doivent partir. » S’ils pourraient donc se mettre en quête d’un nouvel employeur dès janvier, la porte reste cependant ouverte selon de le directeur technique de Genk. « Nous gardons l’espoir que le bon sens prévaudra et que nous pourrons encore parvenir à un accord. Mais jusqu’à nouvel ordre, ils n’auront qu’à montrer leurs qualités avec le Jong Genk ».

Mika Godts. (Photo by KRISTOF VAN ACCOM/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Godts et Nemeth étaient donc tous les deux alignés d’entrée pour la réception du Club NXT. Le premier a converti un pénalty à la 38e minute de jeu, mais cela n’a pas permis aux hommes d’Hans Somers de renverser la vapeur après les deux buts tombés très rapidement des pieds des jeunes Blauw en Zwart. Romeo Vermant, dès la 5e et Mathis Servais six minutes plus tard, avaient mis le Club NXT sur les bons rails de la victoire.