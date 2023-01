Ces 20 grands talents belges en herbe à qui l’on peut promettre un avenir doré

Dans un football belge de plus en plus ouvert à la mise en exergue de ses jeunes talents, ils sont nombreux à rêver d’un avenir doré. Focus sur vingt talents en vue sur nos pelouses professionnelles cette saison, avec des pieds remplis de talent et un appétit gargantuesque de ne pas s’arrêter au statut de comète. Les nouveaux porte-étendards du savoir-faire national, ce sont eux.

Critères d’éligibilité Parce qu’il fallait bien placer des frontières à cette liste, les rédactions de Sport/Foot Magazine et Eleven Sports ont décidé de mettre en évidence de jeunes talents belges ou apparentés, formés sur le sol national et nés après le 1er janvier 2002, et donc toujours considérés comme U21. Bon nombre d’entre eux ont déjà foulé les pelouses de l’élite, pendant que d’autres se laissent découvrir dans l’antichambre qui a intégré quatre équipes U23 depuis cette saison. La liste n’est pas un classement, et ne se veut d’ailleurs pas exhaustive. Elle vise seulement à mettre en évidence des joueurs qui, dans le futur, pourraient se frayer une place plus ou moins en vue dans l’un des grands championnats d’Europe.