Alderweireld et Deila sont les hommes du mois de septembre

Le défenseur de l’Antwerp et le coach des Rouches sont mis à l’honneur pour les titres de joueur et de coach du mois.

Même si la dixième journée de championnat s’est entamée tout au bout du mois de septembre, elle rentre en compte dans le scrutin du mois d’octobre. Ce sont donc trois journées, disputées avant la dernière trêve internationale, qui font office de référence pour le vote écoulé. À ce petit jeu, il est presque logique que les deux équipes ayant réalisé un bilan sans faute, avec trois victoires en autant de sorties, soient récompensées.

Chez les joueurs, malgré les buts inscrits par Vincent Janssen, c’est Toby Alderweireld qui récolte les fruits du début de saison canon du Great Old. Buteur à deux reprises, solide défensivement et précieux à la base des combinaisons de l’Antwerp, le Diable rouge consolide un secteur trop souvent sauvé la saison dernière par les exploits de Jean Butez. Derrière le défenseur central du matricule, ce sont les jeunes Maxim De Cuyper et William Balikwisha qui complètent le podium, devant Janssen et Teddy Teuma.

Du côté des coaches, le bilan parfait de Ronny Deila, ponctué d’une victoire retentissante et spectaculaire face à Bruges, offre au Norvégien une récompense méritée. Si la défaite contre Seraing le week-end dernier prouve que le travail à réaliser est encore important en bords de Meuse, l’ancien coach du Celtic a déjà eu le mérite de réveiller Sclessin. Suffisant pour devancer Jonas De Roeck, tombeur d’Anderlecht et Charleroi, et un Mark Van Bommel au bilan tout aussi parfait, mais moins plébiscité par nos lecteurs.