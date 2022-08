Diables rouges Walid Regragui devrait succéder à Vahid Halilhodzic comme successeur du Maroc

CASABLANCA, MOROCCO - MAY 30: Head Coach Walid Regragui of Wydad AC during the CAF Champions League Final 2022 match between Al Ahly and Wydad AC at Stade Mohammed V on May 30, 2022 in Casablanca, Morocco. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)