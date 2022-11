Voici le menu du guide du Mondial de Sport/Foot Magazine !

Ceux qui veulent suivre la Coupe du monde en connaissant tout ce qu’il savoir sur le sujet peuvent se procurer notre guide ultime de la Coupe du monde. Qu’allez-vous retrouver au menu de ce numéro exceptionnel ?

Ce guide rédigé par les équipes de Sport/Foot Magazine est rempli d’anecdotes et d’histoires, d’analyses pointues et d’interviews captivantes.

Dans l’une de ces dernières, Amadou Onana affirme que les Diables Rouges ne doivent craindre personne. Le joueur transféré à Everton cet été nous explique aussi ce qu’il attend de ce possible premier Mondial dans son chef.

Vous pourrez également découvrir les forces ou les faiblesses des 31 autres pays participants, avec leurs sélections, les faits marquants à connaître à leur sujet, ainsi que des chiffres, des statistiques et des anecdotes marquantes.

Mais nous ne nous limiterons pas aux simples aspects sportifs de cette Coupe du monde du Qatar. Avec notre envoyé spécial sur place, nous aborderons toutes les zones d’ombre autour de ce tournoi. Lorsque tous les yeux et toutes les caméras seront braqués sur l’État du Golfe, il ne faudra pas non plus oublier la situation souvent désastreuse des travailleurs « invités » et de la population locale.

Nous vous souhaitons d’avance un immense plaisir de lecture !