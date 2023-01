Vincent Kompany continue de séduire l’Angleterre: il est élu manager du mois en Championship pour la deuxième fois consécutive

A Burnley, Vince the Prince occupe la première place du championnat après 26 journées. Un véritable contraste avec la situation vécue par son ancien club.

Vincent Kompany est le « manager du mois » en Championship, la D2 anglaise, du mois de décembre après l’avoir été au mois de novembre. Le coach de Burnley ne pouvait pas faire mieux puisqu’il a remporté avec les Clarets ses quatre rencontres jouées.

L’ancien T1 d’Anderlecht a été préféré à Tony Mowbray (Sunderland), Carlos Corberan (West Bromwich Albion) et Paul Heckingbottom (Sheffield United). « Je suis très heureux de remporter ce prix », a-t-il déclaré sur le site internet du club. « C’était une période de Noël chargée, mais tout le monde a joué son rôle et nous avons été récompensés pour cela. Je tiens à remercier tous les joueurs et le staff. » Burnley occupe la première place de la Championship après 26 journées avec 56 points.