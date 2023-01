Une victoire mais pas de but pour Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Après avoir purgé deux journées de suspension qui lui avaient été infligées en Angleterre, le quintuple Ballon d’or a enfin effectué ses débuts officiels en Arabie Saoudite, contre Al-Ettifaq.

Cristiano Ronaldo a débuté avec son nouveau club, Al-Nassr, par une victoire 1-0 sur Al-Ettifaq, dimanche, dans le cadre de la 14e journée du championnat saoudien.

Le Brésilien Anderson Talisca, passé notamment par Benfica, a inscrit l’unique but de la partie à la 31e minute. Recruté le 30 décembre par Al-Nassr après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Ronaldo devait purger une suspension de deux rencontres qui lui avaient été infligées en Angleterre, alors qu’il jouait encore pour les ‘Red Devils‘, avant de pouvoir débuter officiellement sous ses nouvelles couleurs.

Jeudi, le quintuple Ballon d’Or avait disputé un amical avec une sélection de joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr, deux clubs de Riyad, contre le Paris Saint-Germain. Il avait marqué deux buts, mais avait vu le PSG de son éternel rival Lionel Messi l’emporter 4-5. Al-Nassr, entraîné par le Français Rudi Garcia, est en tête du championnat avec 33 points, un de plus qu’Al-Hilal, qui a joué un match en plus. Al-Ettifaq (16 points) est 10e.