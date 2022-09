Un temps pisté par les Diables rouges, Adrien Truffert a été convoqué en équipe de France

Le latéral rennais, coéquipier d’Arthur Theate, est né à Liège. En mars 2021, la presse belge évoquait le souhait de Roberto Martinez de le voir défendre les couleurs de la Belgique. D’abord convoqué avec les Espoirs, il a été appelé en équipe A suite aux forfaits de Theo Hernandez et Lucas Digne.

Les forfaits continuent de pleuvoir pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France va devoir se passer de Lucas Digne, qui remplaçait déjà Théo Hernandez. Le latéral d’Everton, blessé à la cheville droite, a été suppléé par Adrien Truffert, a annoncé mardi la FFF, fédération française de football. Équipier d’Arthur Theate au Stade Rennais, Truffert a quitté le groupe des espoirs français pour intégrer les A.

La France est orpheline de très nombreux joueurs pour cette fenêtre internationale. En effet, les Bleus sont privés de leur capitaine et gardien Hugo Lloris mais aussi d’Ibrahima Konaté, Presnel Kimpembe, les deux frères Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Kingsley Coman et, dernier mais non des moindres, Karim Benzema.

La France affrontera l’Autriche le 22 septembre à domicile puis le Danemark le 25 septembre à l’extérieur. Elle devra engranger des points si elle veut assurer son maintien en Ligue A.

Après quatre matchs, les Bleus, pourtant tenants du titre, sont derniers du groupe 1 avec seulement 2 points. Le Danemark (9 points) et la première place sont d’ores et déjà hors d’atteinte, mais la Croatie (7 points) et l’Autriche (4 points) sont encore susceptibles de terminer à la dernière place du classement, synonyme de relégation en Ligue B.