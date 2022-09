Un joueur nord-irlandais écarté de la sélection pour propos secteurs

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de son pays, Kyle Lafferty, 35 ans et 89 apparitions avec l’Irlande du Nord, n’affrontera donc pas le Kosovo en Ligue des Nations en raison d’une insulte sectaire qui fait allusion à un groupe de nationalistes irlandais opposés à la présence britannique en Irlande aux XIXe siècle qui luttait violemment dans la clandestinité contre cette présence.

Kyle Lafferty a été écarté de la sélection d’Irlande du Nord qui doit affronter en Ligue des Nations de football (Ligue C) le Kosovo samedi à Windsor Park et la Grèce mardi à Athènes, après des propos sectaires tenus par l’attaquant du club écossais de Kilmarnock et qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. La fédération nord-irlandaise a ouvert une enquête.

La vidéo montre Lafferty qui réagit après qu’un homme posant avec lui à Belfast lors d’une soirée pour un selfie le piège en prononçant : « Up the Celts ». Le joueur utilise une insulte sectaire « pack of fenian bastards. » Elle fait allusion à un groupe de nationalistes irlandais opposés à la présence britannique en Irlande aux XIXe siècle qui luttait violemment dans la clandestinité contre cette présence.

Lafferty, qui a marqué 20 buts en 89 apparitions pour l’Irlande du Nord, est le deuxième meilleur buteur de son pays. A 35 ans il n’est plus titulaire incontestable dans l’équipe de Ian Baraclough. Touché au dos, il ne s’était plus entraîné avec sa sélection depuis mardi. Le club employeur du joueur a également réagi: « Le Kilmarnock Football Club est au courant d’une vidéo qui circule en ligne et qui semble montrer un membre de notre équipe de joueurs utilisant un langage de nature sectaire. Le club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Cette affaire fera l’objet d’une enquête par le club. »