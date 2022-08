Foot international Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ne devraient pas priver Karim Benzema du titre de meilleur joueur de l’année décerné par l’UEFA

VIGO, SPAIN - AUGUST 20: Karim Benzema player of Real Madrid during the LaLiga Santander match between RC Celta and Real Madrid CF at Estadio Balaidos on August 20, 2022 in Vigo, Spain. (Photo by Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images) © Getty