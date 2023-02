ter Stegen, Botman, Ödegaard et Osimhen: découvre l’équipe-type d’ESM

Tous les mois, les rédactions d’ELF Voetbal, de Nemzeti Sport, de Fanatik, du Frankfurter Allgemeine Zeitung, de La Gazzetta dello Spor, de Marca, de De Telegraaf, de Tipsbladet, de Kicker Sportmagazin, de World Soccer Magazine et de Sport/Foot Magazine désignent leur onze idéal du mois. En janvier les votes combinés de ces différents médias européens ont donné les résultats suivants.

Entre les perches, l’on retrouve naturellement Marc-André ter Stegen. S’il s’est retourné à 3 reprises lors des deux matches de Supercoupes d’Espagne contre le Bétis Séville et le Real Madrid, il est resté invaincu en championnat, pendant les trois matches disputés par le Barça au cours du premier mois de l’année. Il a aussi préservé ses filets inviolés lors de son match de Copa del Rey contre la Real Sociedad. Pas étonnant que grâce aux performances de son gardien allemand qui n’avait jamais été aussi bon que cette saison, le Barça possède la meilleure défense du Vieux Continent à l’heure actuelle.

En défense, le poste de latéral droit sera occupé par Giovanni Di Lorenzo de Naples. Les Partenopei ont remporté quatre de leurs cinq rencontres au programme en Serie A et l’international italien a été à la passe décisive contre la Juve avant de marquer la semaine suivante contre Salernitana. Une juste récompense pour celui qui a repris avec le brio le brassard de capitaine laissé vacant par Lorenzo Insigne au début de l’été dernier.

L’axe central est composé de Sven Botman, pièce maîtresse d’une défense de Newcastle qui est toujours la moins souvent passée de Premier League. Le joueur formé par l’Ajax est un véritable coup dans le mille pour les recruteurs des Magpies. A ses côtés, l’on retrouve l’un de ses compatriotes, le peu connu Danilho Doekhi. Arrivé l’été dernier dans la capitale allemande en provenance de Vitesse Arnhem, il n’a été titulaire que la moitié du temps en Bundesliga. Mais en janvier, il a mis tout le monde d’accord au sein des rédactions des différents médias européens en aidant l’Union Berlin à remporter ses premiers trois matches de 2023, malgré deux buts concédés par les siens. L’Eisern Union occupe une surprenante deuxième place dans la compétition allemande à seulement une unité du Bayern Munich. Le duo cité confirme en tout cas que les Pays-Bas n’ont jamais été autant armés sur le plan défensif dans leur histoire quand on sait qu’ils sont encore barrés en équipe nationale par des Virgil van Dijk, Stefan de Vrij et Matthias de Ligt…

Danilho Doekhi, le défenseur qui monte à l’Union Berlin. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images)

Le couloir gauche est revenu est Oleksandr Zinchenko, le latéral offensif d’un Arsenal toujours bien installé au sommet de la Premier League. L’Ukrainien arpente son flanc sans relâche même si sa contribution directe n’a pas été importante. Mais son pied gauche est souvent à l’origine de nombreuses actions amenant des possibilités de buts.

En sentinelle, Casemiro démontre encore pourquoi le Manchester United d’Erik ten Hag a eu raison de débourser 70 millions d’euros pour lui faire quitter le Real Madrid. Déterminant en EFL Cup avec deux passes décisives en quart de finale et lors de la manche aller de la demi-finale, l’international auriverde a aidé les siens en Premier League en marquant lors de la victoire contre Bournemouth et en adressant une passe décisive lors du derby gagné contre Manchester City. Preuve de son importance, son absence pour abus de carton jaune face à Arsenal a été suivie par une défaite des Red Devils.

Devant lui, place à la jeunesse avec Martin Ödegaard d’Arsenal et Pedri du Barça. Le Norvégien, ancien enfant prodige qui a mis un peu de temps avant de devenir le crack qu’on attendait, est le maître à penser et l’artisan de la réussite actuelle d’Arsenal. Avec l’ensemble des votes des différentes rédactions en sa faveur, Ödegaard est logiquement récompensé d’un mois de janvier où il a facturé un but à Tottenham et une passe décisive à Manchester United. Sans compter son impact général dans le jeu. Du côté , il y a eu deux roses plantées en quatre rencontres de championnat, sans oublier un, important en finale de la Supercoupe contre l’éternel rival Merengue. Ce n’est pas pour rien que malgré le fait qu’il ait été le troisième joueur de 16 ans le plus cher de l’histoire, il est surtout devenu un investissement plus que rentable avec une valeur marchande qui a plus que quintuplé depuis lors.

Pedri, l’homme qui valait 100 millions. (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

En attaque, Erling Haaland est évidemment présent même s’il a été un peu moins plébiscité par les rédactions d’ESM que Marcus Rashford et Victor Osimhen. Le Norvégien reste sur un mois où il n’a pas marqué pendant deux rencontres consécutives, Chelsea et Manchester United, avant de repartir de plus belle avecune rose plantée contre Tottenham et 3 contre les Wolves. C’est son triplé de la saison, mais reconnaissons-le, janvier 2023 n’est pas le mois le plus abouti du robot scandinave.

Au sein d’un Naples qui espère enfin ramener le Scudetto à l’ombre du Vésuve, 33 ans après la conquête du dernier avec Diego Maradona dans son effectif, l’ancien attaquant passé par Charleroi affole les compteurs. Déjà quatorze buts à son compteur en Serie A dont 5 (en 4 duels) rien qu’au cours du premier mois de l’année. Sans oublier un assist, car le Nigérian n’est pas doté que d’un flair pour faire trembler les filets. Enfin, l’ailier gauche de Manchester United semble retrouver des couleurs depuis l’arrivée d’Erik ten Hag. En EFL Cup, il s’est offert un doublé en quart avant de marquer lors de la manche aller en demi-finale puis de doubler la mise au retour. Ces cinq réalisations dans cette Coupe s’ajoutent aux trois en quatre rencontres qu’il a signées en Premier League.

Avec trois buts lors des deux rencontres de demi-finale, Marcus Rashford n’est pas étranger à la qualification de Manchester United en finale de l’EFL Cup. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

ESM Team of the Month (janvier 2023)

1. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) – 7 votes

2. Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli) – 4 votes

3. Sven Botman (Newcastle United) – 2 votes*

4. Danilho Doekhi (Union Berlin) – 5 votes

5. Oleksandr Zinchenko (Arsenal) – 3 votes

6. Casemiro (Manchester United) – 5 votes

7. Martin Ödegaard (Arsenal) – 9 votes

8. Pedri (FC Barcelona) – 4 votes

9. Marcus Rashford (Manchester United) – 6 votes

10. Victor Osimhen (SSC Napoli) – 8 votes

11. Erling Haaland (Manchester City) – 4 votes**

Les choix de Sport/Foot Magazine

1. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

2. Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

3. Chancel Mbemba (Olympique Marseille)

4. Sven Botman (Newcastle United)

5. Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

6. Thomas Partey (Arsenal)

7. Martín Zubimendi (Real Sociedad)

8. Martin Ödegaard (Arsenal)

9. Marcus Rashford (Manchester United)

10. Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

11. Victor Osimhen (SSC Napoli)