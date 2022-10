Champions league « Soirée très spéciale », « un plan suivi à la lettre » : les réactions d’après-match des acteurs du choc Bruges-Atlético Madrid

Club's Denis Odoi and Atletico's Axel Witsel fight for the ball during a soccer game between Belgian Club Brugge KV and Spanish Atletico de Madrid, Tuesday 04 October 2022 in Brugge, on day 3/6 of the UEFA Champions League group stage. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER (Photo by KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)