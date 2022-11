Selon le quotidien L’Equipe, Sadio Mané sera forfait pour la Coupe du monde !

Le quotidien français prend le contre-pied de l’adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich qui se voulait rassurant après la sortie prématurée de l’attaquant sénégalais lors du match de Bundesliga contre le Werder Brême.

Alors que Dino Toppmöller, assistant de Julian Nagelsmann dans le staff technique du Bayern Munich, avait tenu des propos rassurants dans la foulée de la sortie de Sadio Mané mardi soir, le quotidien sportif français L’Équipe avance mercredi que l’attaquant sénégalais ne pourra pas disputer la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). Sorti après 20 minutes de jeu à peine lors de la large victoire du Rekordmeister contre le Werder Brême en Bundesliga, Mané serait touché à un tendon après avoir reçu un coup.

Selon L’Équipe, Mané, 2e du dernier Ballon d’Or et qui a quitté Liverpool pour la Bavière l’été dernier, devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Cela pourrait être un sacré coup dur pour les champions d’Afrique et leur sélectionneur Aliou Cissé, qui doit divulguer sa liste pour le Qatar ce vendredi. Le Sénégal débutera la Coupe du monde par un duel contre les Pays-Bas le 21 novembre. Les Lions de la Teranga affronteront aussi le Qatar et l’Équateur dans le groupe A.