Robin Veldman veut redonner le sourire aux joueurs d’Anderlecht

L’entraîneur néerlandais des RSCA Futures a été promu à la tête première le temps d’un interim qui commencera ce jeudi avec la réception des Roumain du FCSB ce jeudi en Conference League. Il s’est confié à la presse sur ses objectifs et ceux de son équipe.

Robin Veldman, 36 ans, veut « à nouveau voir un sourire sur le visage » des joueurs d’Anderlecht. L’entraîneur intérimaire l’a expliqué en conférence de presse mercredi, à la veille de la rencontre de Conference League face au club roumain du FCSB (18h45).

Anderlecht s’est séparé lundi de Felice Mazzu, qui paie le mauvais début de saison des Mauve et Blanc. Veldman dirigera jeudi son premier match en tant qu’entraîneur intérimaire. Le Néerlandais a les idées claires sur sa première mission: « En ce qui concerne le football, avoir confiance quand nous avons le ballon, continuer à combiner même quand nous avons le ballon, engranger de la confiance et revoir aussi vite que possible à nouveau un sourire sur le visage des gars. C’est de la sorte que nous pourrons obtenir rapidement des résultats », a résumé le Néerlandais.

« Plus proche de la philosophie de Kompany que de Mazzu »

Arrivé de l’Ajax Amsterdam la saison passée pour prendre en charge les espoirs anderlechtois, qu’il dirigeait cette année en Challenger Pro League, Veldman reconnait que sa philosophie est « plus proche de celle de Vincent Kompany que de Mazzu. Avec les Futures nous utilisions le même système que l’équipe A, mais avec notre touche en fonction des qualités des joueurs. » Veldman sait que sa « mission est difficile ». « Nous pouvons accompagner les joueurs, le staff, nous avons le contrôle sur ça. Espérons que demain sera un tournant de la saison. »

Le jeune entraîneur affirme « ne pas encore sentir de pression » mais bien « ressentir beaucoup de confiance. » Veldman reconnaît que son ambition est de « devenir entraîneur principal d’un club un jour », mais il est prêt à reprendre son poste avec les espoirs une fois que le club aura trouvé un nouveau T1. « L’avantage de mon poste actuel est que nous pouvons voir si cette manière de travailler nous convient. Mon but est d’aider cette équipe pour le moment et nous verrons bien ce qui se passe. Si je suis celui qui peut aider Anderlecht à se relancer en restant, je serai heureux de le faire. Si ce n’est pas le cas, j’apprécie mon rôle chez les espoirs et je retravaillerai avec eux avec grand plaisir. »

Le retour de Trebel à l’entraînement

Mercredi, Adrien Trebel, écarté depuis la mi-août en raison d’une blessure à l’épaule, a participé à l’entraînement. Veldman estime qu’il est « possible » que le médian français puisse rejouer avant le Mondial. Il a aussi confirmé que Théo Leoni, qui « réalise de belles choses avec les U23 », avait été intégré cette semaine au noyau A. Touché à la cheville, Zeno Debast n’était lui pas présent à l’entraînement.

Troisième du groupe avec 4 points, deux de moins que Silkeborg, Anderlecht doit absolument s’imposer jeudi contre le FCSB (1 point) pour garder un espoir de qualification. Un faux pas des Mauve et Blanc conjugué à une victoire danoise à West Ham (12 points, déjà qualifié) éliminerait les Anderlechtois. Lors de la dernière journée, le 3 novembre, Anderlecht se rendra à Silkeborg.