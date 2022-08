Real Madrid: Eden Hazard rate un pénalty quelques minutes après sa montée au jeu contre le Celta Vigo (Vidéo)

Karim Benzema avait tenté de donner un peu de confiance à notre compatriote après avoir hérité d’un pénalty, mais le gardien Agustin Marchesin n’avait pas envie de donner de cadeau.

Reverra-t-on Eden Hazard à son meilleur niveau ? Une question qui taraude les suiveurs du football et les fans (surtout belges) du joueur. Les trois premières saisons du Brainois dans le club de ses rêves ont été un fiasco. Méforme physique à ses débuts, blessures, il n’a que trop peu joué pour une star qui fut attirée dans la capitale espagnole pour 115 millions d’euros. Ses statistiques sont en plus extrêmement faibles, puisqu’il n’a marqué que 6 buts au total en 67 apparitions sous le maillot merengue, toutes compétitions confondues. A titre de comparaison, il avait marqué 110 fois lors de ses 351 rencontres sous le maillot de Chelsea.

Son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne semble pas spécialement avoir une grande confiance en lui, malgré des déclarations de façade où il dit un peu l’inverse. Alors qu’Hazard reste sur une bonne préparation estivale et n’a plus de pépin physique, il n’a joué qu’une petite quarantaine de minutes sur les trois.

Ce samedi, en déplacement au Celta Vigo, le Real Madrid menait 1-4 à la 66e minute de jeu. Malgré cela, il n’est monté au jeu que 17 minutes plus tard. Après Antonio Rüdiger, Dani Ceballos et Lucas Vazquez et en même temps que Marco Asensio. Pas vraiment la place qu’on attribue à un supersub dans lequel on croît vraiment.

Quatre minutes plus tard, Karim Benzema hérite d’un pénalty. Premier buteur de la soirée après la conversion d’un onze mètres, le Français, grand candidat au Ballon d’or, va donner le cuir à Hazard afin qu’il ait une belle possibilité de retrouver un peu de confiance et de sourire sur son visage.

Agustin Marchesin, le gardien adverse, se détendra de tout son long pour dévier l’envoi du capitaine des Diables rouges avant de s’interposer aussi sur la tentative de Benzema qui avait suivi le ballon.

La tristesse restait de mise dans les yeux d’un Eden Hazard qui reçoit un nouveau coup dans sa tentative de retrouver les sommets. Il reste donc sur un bilan famélique de… 4 buts en 4 saisons en Liga. Mais le Real Madrid est-il tout simplement le club dont il a besoin ? A 10 jours de la fermeture du mercato, il est urgent de se poser la question. Si la question sportive prime sur la financière.