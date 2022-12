Quand reprendront les principales compétitions européennes ?

La Coupe du monde ayant livré son verdict final ce dimanche, les compétitions nationales vont désormais reprendre leurs droits dans les prochains jours. Et pour une fois, la trêve des confiseurs sera courte et pas seulement qu’outre-Manche.

Avant que les championnats ne reprennent, ce sont d’abord les coupes nationales, ici et là, qui officialiseront le retour du football de club. En Belgique, dès ce mardi et ensuite mercredi, les 1/8e de finale de la Coupe de Belgique proposeront certaines affiches comme Antwerp-Standard et Genk-Anderlecht. Ce sera aussi le cas en Angleterre où la League Cup proposera ses affiches de 1/8e de finale dans les prochains jours. Jeudi, il y aura d’ailleurs un premier choc entre Manchester City et Liverpool. Le deuxième tour de la Copa del Rey en Espagne sera aussi au programme. Un stade de la compétition où des équipes comme le Real Madrid ou Barcelone ne sont pas encore entrées en lice.

Après une petite coupe en guise d’apéritif, c’est presque l’ensemble des compétitions européennes qui retrouveront leurs droits à partir de week-end entre la dinde et la bûche. Comme d’habitude, la Jupiler Pro League sera l’un des premiers championnats à rouvrir ses portes. Trois matches figurent au programme du vendredi 23 décembre, dont un intéressant Standard-La Gantoise. Le reste de la journée attendra les lundi 26 et mardi 27 décembre pour se conclure. Vendredi, le championnat portugais reprendra également ses droits.

Dans les compétitions du top 5 européen, la Premier League retrouvera les terrains à partir du lundi 26 décembre avec le traditionnel Boxing Day. Contrairement à la Pro League, qui sautera un week-end après celui de Noël, la Premier League n’arrêtera pas son train puisqu’il y aura aussi des rencontres au programme la veille et le jour de l’an. Un peu comme chaque année, malgré la volonté d’alléger cette période de l’année.

Juste après le retour de la Premier League, nous pourrons à nouveau regarder du football espagnol et français. Mercredi 28 décembre, le PSG des finalistes du Mondial Lionel Messi et Kylian Mbappé retrouvera le chemin des terrains, tandis qu’un jour plus tard (le jeudi 29 décembre), ce sera au tour des clubs de Liga de reprendre le collier. Le 6 janvier, un jour férié en Italie, la Serie A reprendra ses droits. Il faudra encore patienter deux semaines de plus avant de profiter de la Bundesliga, puisque ses clubs bénéficieront encore de vacances bien méritées jusqu’au 20 janvier.