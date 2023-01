Youri Tielemans sur le départ cet hiver ? Leicester City devrait vendre les joueurs qui ne veulent pas rester.

Si cela ne tenait qu’à l’entraîneur Brendan Rodgers, Youri Tielemans quitterait Leicester dès ce mois de janvier. L’entraîneur l’a fait annoncé sans trop de subtilité ce jeudi. Mais le Diable rouge n’est pas le seul concerné.

Youri Tielemans a entamé sa quatrième saison sous le maillot de Leicester. Pendant cette période, il est devenu l’une des stars et même une icône en remportant la FA Cup avec les Foxes en 2021. Le Belge avait d’ailleurs marqué une superbe but lors de la finale. A 25 ans, Tielemans semble pourtant prêt à passer à la vitesse supérieure depuis un bon moment, surtout depuis que les champions d’Angleterre 2016 ne sont plus en mesure de rivaliser pour les places européennes et se retrouvent même englués dans la lutte pour leur survie parmi l’élite anglaise.

Le transfert du milieu de terrain des Diables rouges devrait se réaliser dès cette saison car son contrat arrivera à son terme en juin. Le Bruxellois a déjà annoncé qu’il ne souhaitait pas prolonger son bail chez les Foxes. Si ces derniers veulent récupérer de l’argent de leur pépite, ils ont intérêt à le vendre dans les prochaines semaines pour un bon prix. Sinon, il pourra partir où bon lui semble l’été prochain et Leicester ne pourra plus réclamer un seul euro ou Livre Sterling.

L’entraîneur Brendan Rodgers est de cet avis et l’a indiqué très clairement à la veille du match de League Cup contre Gillingham, sans pour autant citer nommément Tielemans. « Si quelqu’un ne veut plus être dans ce club ou demande trop d’argent pour y rester, alors nous devons le vendre. Nous ne sommes pas un club avec des masses d’argent. Ils nous est donc impossible de satisfaire tout le monde », a lancé le technicien Nord-Irlandais.

Brendan Rodgers ne faisait pas allusion qu’au seul Tielemans, mais aussi à d’autres éléments dont le contrat expirera en juin prochain. Il s’agit de Caglar Söyüncü, Daniel Amartey, Ayoze Perez, Nampalys Mendy, Jonny Evans et Ryan Bertrand. « Nous avons déjà dit que nous souhaitions les garder, mais il arrive un moment où ils nous demandent trop en tant que club. Ils doivent alors passer à autre chose et nous ferons ce que nous avons à faire », a tranché l’ancien entraîneur de Liverpool.

Il se chuchotte depuis un certain temps que Youri Tielemans est convoité par quelques grands clubs anglais, et Arsenal en particulier. Les Gunners sont convaincus par les qualités de l’international belge mais n’ont pas voulu faire trop de folies lors des précédents mercatos en raison du prix excessif réclamé par Leicester. Reviendront-ils à la charge au cours de ce mois de janvier ou est-ce qu’une autre équipe mettra le grappin sur l’homme aux 58 sélections chez les Diables rouges ?