Wout Faes signe à Leicester où il devra remplacer Wesley Fofana

Le Diable rouge quitte le Stade Reims après deux saisons et prend la direction de l’Angleterre où il retrouvera Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans, même si ce dernier pourrait partir entre-temps. Aucun montant n’est évoqué mais il pourrait devenir le transfert défensif le plus cher de l’histoire du football belge. Un montant qui était devenu la propriété pendant l’été d’Arthur Theate, pour son passage au Stade Rennais.

Jeudi, le club de première division anglaise de Leicester a annoncé l’arrivée du Belge Wout Faes via un communiqué sur son site internet. Le défenseur central de 24 ans quitte Reims et a paraphé un contrat de 5 ans auprès des Foxes.

Après un séjour de 2 saisons au Stade de Reims, pour qui il a disputé 77 rencontres, inscrit 5 buts et donné 1 passe décisive, Wout Faes rejoint les Diables Rouges Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet à Leicester. Formé à Anderlecht, il avait transité sous forme de prêt par Heerenveen pour ses débuts professionnels, puis l’Excelsior, deux clubs néerlandais, avant d’être définitivement transféré à Ostende en juillet 2018.

Chez les Côtiers, Faes est resté jusqu’en janvier 2020, lorsqu’il a été acquis par le Stade Reims, lequel l’a prêté immédiatement pour la fin de la saison dans le même club.

En juin 2020, il a finalement rejoint l’effectif rémois. Faes, néo-Diable Rouge aura la lourde tâche de combler le vide laissé par Wesley Fofana à Leicester. Le Français a quitté le club pour Chelsea, pour une somme record évaluée aux alentours de 75 millions de livres.

Leicester a manqué son début de saison et occupe la 20e et dernière place de la Premier League avec un bilan de 1 point sur 12.