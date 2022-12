Ronaldo n’est plus là, Arsenal dans la course au titre et les Diables rouges en forme : voic le récapitulatif de la Premier League

Après la Coupe du monde, tous les grands championnats européens reprennent les uns après les autres. La Premier League reprendra ses droits ce lundi 26 décembre, le jour du traditionnel Boxing Day. Mais que s’est-il passé avant la Coupe du monde en première division anglaise ? Cet aperçu va vous aider à vous rappeler de tous les faits importants des premiers mois de compétition.

Arsenal ou Manchester City ?

Après 19 ans, Arsenal peut-il à nouveau remporter la Premier League à la fin de cette saison ? Les Gunners sont en excellente position après 14 journées de compétition. Ils comptent 37 points et 5 unités d’avance sur le champion en titre Manchester City. Au passage, les joueurs de Mikel Arteta n’ont perdu qu’une seule fois et ont partagé l’enjeu le même nombre de fois.

Alors que la situation sportive n’était guère encourageante ces dernières saisons, Arsenal a retrouvé le peloton de tête. Après leur unique revers jusqu’à présent, lors de la sixième journée contre Machester United, les Londoniens ont remporté des victoires convaincantes contre contre le voisin de Tottenham, mais aussi Liverpool et Chelsea.

Et ce, alors que Manchester City a déjà subi quelques coups d’arrêt au cours de cette première moitié de saison. Il y a eu aussi de grands moments comme cette humiliation infligée au voisin de United (6-3), mais aussi des unités égarées en route contre West Ham, Newcastle United et Liverpool. Emmenés par un Kevin De Bruyne, qui aura plus que jamais envie de prendre sa revanche après une Coupe du monde ratée, les Cityzens doivent montrer leur meilleur football dès la reprise. La tâche ne sera pas facile pour les champions en titre, car ils seront opposés à des adversaires de premier plan lors de leurs cinq premiers duels. Chelsea, Tottenham et Manchester United attendront la bande à Pe Guardiola de pied ferme. D’ailleurs, notez déjà la date du 15 février dans votre agenda. C’est ce jour-là qu’Arsenal et Manchester City se défieront.

Les records d’Haaland

A City, deux footballeurs en particulier sont attendus par tous : Kevin De Bruyne, évidemment et Erling Haaland. Le duo était en pleine forme avant la trêve consacrée à la Coupe du monde. KDB compte déjà 3 buts et 10 passes décisives en Premier League. Aucun autre joueur n’a déjà délivré plus de passes décisives dans les championnats du top 5 européen. Seuls Lionel Messi et la révélation française de la Coupe du monde, Randal Kolo Muani, naviguent dans les mêmes eaux que le Belge.

Haaland a tout joué à fond pendant ses premiers mois à Manchester. Le Norvégien de 22 ans a déjà fait trembler les filets adverses à 18 buts après 13 rencontres, tout en délivrant 3 passes décisives en prime. Il en est également à 3 triplés et personne n’avait jamais réussi cette performance aussi rapidement en Premier League. Sans oublier le record du nombrede buts en une saison dans le championnat anglais. Pour l’instant, il est toujours détenu par l’Anglais Alan Shearer, qui avait planté 31 roses dans les parterres de Premier League en 1993/94 et 1995/96. Il semble peu probable que ce record échappe à Haaland, alors qu’il reste 23 rencontres à jouer d’ici la fin du championnat.

Erling Haaland et Kevin De Bruyne. (Photo by Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)

L’épatant Newcastle United

Derrière les deux prétendants au titre, Newcastle United réalise une belle saison jusqu’à présent. Grâce aux acquisitions ciblées de l’été et à la confiance accordée par l’entraîneur Eddie Howe aux joueurs déjà en place, il existe désormais un groupe soudé sur le terrain qui peut compliquer la tâche de toutes les grandes équipes. Juste avant la Coupe du monde, les Magpies se sont imposés 0-1 contre Chelsea, alors qu’ils avaient auparavant déjà gagné contre Tottenham (1-2) et qu’ils avaient contraint Manchester United au partage (0-0). Contre l’autre formation de la ville, Newcastle avait obtenu un spectaculaire score de parité (3-3). Seul Liverpool a réussi à battre les Magpies cette saison.

L’organisation défensive de Newcastle United est l’un des éléments-clés de la réussite. Aucune équipe de Premier League n’a encaissé moins de buts que les hommes de Howe cette saison. Seul Arsenal fait aussi bien avec 11 buts concédés. C’est pourquoi, les Magpies occupent désormais une surprenante troisième place, juste derrière Arsenal et Manchester City. Le nouveau club riche de l’Angleterre pourra-t-il poursuivre sa série de 10 rencontres sans défaite, même après la Coupe du monde ?

Comment va réagir Manchester United orphelin de Ronaldo ?

Manchester United a vécu un début de saison catastrophique sous la houlette de son nouvel entraîneur Erik ten Hag. Les Mancuniens se sont inclinés sur leurs terres contre Brighton (1-2) lors de la première journée, avant de subir une défaite encore plus douloureuse contre Brentford. Les Bees ont même puni leurs invités du soir avec un cinglant 4-0. Le retournement de situation a commencé à partir de la victoire contre Liverpool (1-0). Harry Maguire a ensuite été écarté du onze de départ, ce qui s’est avéré être le coup de maître du technicien néerlandais des Red Devils. La défense était plus efficace et le football proposé était de bien meilleure qualité. Manchester United est ainsi remonté à une cinquième place provisoire, à 11 points du leader Arsenal. La question est maintenant de savoir comment ten Hag va gérer son effectif. Pourra-t-il garder sur le banc un Maguire qui a livré une assez bonne Coupe du monde sous les couleurs anglaises, alors qu’un Lisandro Martinez, titulaire à United, a très peu joué avec l’Argentine.

Celui que nous ne reverrons plus à Old Trafford est Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise est devenue ingérable pour son club après qu’il ait demandé ouvertement un transfert. Malheureusement pour lui, personne n’a souhaité l’accueillir. ten Hag en a vu assez et l’a laissé bouder un peu sur le banc. Tout à fait contre la volonté de CR7 qui, lors du match gagné contre Tottenham, s’est rendu aux vestiaires avant le coup de sifflet final.

Cristiano Ronaldo went to the tunnel before the game ended against Tottenham 😬



(via @TelemundoSports)pic.twitter.com/nYwKlpKiSd — B/R Football (@brfootball) October 19, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Au final, Ronaldo a obtenu ce qu’il voulait. Après une interview sans concession accordée au journaliste Piers Morgan, dans laquelle il s’est complètement moqué de son club, le Portugais a vu son contrat être résilié pendant la Coupe du monde. Pas sûr qu’Erik ten Hag pleurera son départ. Mais l’adieu reste douloureux pour un homme qui a tant signifié à Manchester United pendant de nombreuses années.

Liverpool dans les cordes

Ces dernières saisons, Liverpool a connu des hauts et des bas en Premier League. Après avoir livré un autre combat titanesque contre Manchester City la saison dernière, le début de saison a été bien décevant. Jürgen Klopp a dû se passer des services de Sadio Mané, parti au Bayern, mais a obtenu Darwin Núñez à sa place. L’Uruguayen a coûté très cher, mais n’avait pas convaincu grand monde avant le coup d’envoi de la la Coupe du monde, avec « seulement » cinq buts et deux passes décisives.

Ajoutez cette inefficacité offensive à une arrière garde pas toujours fiable, symbolisée par la fébrilité d’un Virgil van Dijk pas toujours à son affaire pendant la Coupe du monde, et vous avez des Reds qui ne pointent qu’à la sixième place du classement de la Premier League, avec 15 points de retard sur le leader Arsenal. Coïncidence ou pas, c’est la septième saison de Jürgen Klopp à Anfield. Dans ses postes précédents au Borussia Dortmund et à Mayence, l’aventure s’était terminée après ce nombre d’années…..

De plus, Liverpool est plongé dans un nouveau feuilleton depuis la Coupe du monde. En effet, le club est en cours de vente après que la société américaine Fenway Sports Group LLC l’ait acheté pour environ 300 millions de livres sterling en 2010. Pour l’instant, un nouvel acquéreur est recherché et la valeur du club est estimée à plus d’un milliard d’euros. Le finaliste de la dernière Ligue des champions n’est donc pas non plus serein sur le plan extra-sportif.

Les Diables Rouges en confiance

La Premier League regorge encore d’excellents joueurs belges, même si les Thibaut Courtois et Romelu Lukaku sont partis dans d’autres compétitions depuis un petit moment. De futurs joueurs importants des Diables rouges s’affirment cependant cette saison dans la compétition nationale de clubs la plus relevée de la planète. Il suffit de penser à Amadou Onana à Everton, au talentueux Roméo Lavia à Southampton et au surprenant Wout Faes à Leicester.

Romeo Lavia . (Photo by David Cannon/Getty Images)

Leandro Trossard a pris une toute autre dimension à Brighton avant la Coupe du monde. Avec sept buts (dont trois contre Liverpool et un but lors des duels face à Chelsea et Man. City), le Diable Rouge de 27 ans est actuellement l’homme en forme des Seagulls. Un transfert chez les Blues, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur Graham Potter, était l’une des grandes rumeurs avant que la fête du football au Qatar ne commence. La seule question qui se pose désormais est de savoir si Trossard pourra poursuivre sur sa lancée précédant la débâcle belge dans le désert.

Et puis, bien sûr, il y a Youri Tielemans à Leicester qui, comme Trossard, était en grande forme, comme en attestaient ses buts de classe mondiale contre les Wolves et Everton. Le Bruxellois aussi est en quête d’un transfert vers un club plus huppé en janvier. Mais Leicester le laissera-t-il partir en plein milieu de la saison ?