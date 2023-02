Martin Ødegaard : comment l’adolescent hype est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League

Après des années à regarder et apprendre au Real Madrid, Martin Ødegaard a finalement trouvéson bonheur footballistique à Londres. Magicien de l’Emirates Stadium, il est la personnification du retour d’Arsenal au sommet (mondial).

Cela fera bientôt neuf ans qu’il a effectué ses débuts chez les professionnels. Le 13 avril 2014, Martin Ødegaard était âgé de 15 ans et 117 jours lorsqu’il a effectué sa première apparition en division 1 norvégienne. Dans sa ville natale de Drammen, il était déjà une petite star à l’époque. Dans son club de Strømsgodset, on avait conscience qu’il n’allait pas s’éterniser une fois que les autres clubs du monde l’auraient vu à l’oeuvre au niveau professionnel. L’ado était déjà bien trop bon pour sa compétition nationale. On n’avait cependant pas prévu que cinq mois plus tard, il serait déjà titulaire en équipe nationale et qu’à 15 ans, il aurait aussi le choix de poursuivresa carrière dans un club du top de la Liga ou de la Premier League.

En compagnie de son père, il a fait le tour de l’Europe pour choisir sa prochaine destination. Il a visité les installations de Manchester City, de Manchester United, du Borussia Dortmund, d’Arsenal et de Barcelone, avant de finalement porter son choix sur le Real Madrid. Lorsque le nom d’Ødegaard était mentionné dans la presse, on parlait tout simplement du Messi de Norvège. Les choses sont allées si vite pour lui qu’il a oublié qu’il n’avait que 15 ans. « À l’époque, je ne n’y avais pas vraiment fait attention », a avoué le stratège scandinave lors d’une interview accordée à un média public norvégien voici quelques semaines. « Tout s’est passé comme ça. C’est arrivé très vite, je réalisais mon rêve et j’en profitais. Maintenant quand j’y repense, c’était une période terrible. Je ne comprends pas toujours comment j’ai fait pour gérer certaines situations », détaille encore Ødegaard dans cet entretien.

Dans le nord de Londres, il a trouvé la paix dont il rêvait. Un endroit où il pourrait développer tout son potentiel de footballeur. Après six années intenses sous contrat au Real Madrid, il était à la recherche d’un entraîneur et d’un club qui pourraient l’enthousiasmer afin de mieux franchir le prochain palier de sa carrière. Il y a exactement deux ans, il foulait pour la première fois la pelouse sous le maillot d’Arsenal. C’était contre Manchester United. Le jeune homme était ambitieux, affamé et voulait s’améliorer. Mais à son propre rythme. Ødegaard a estimé qu’avec Mikel Arteta, il avait trouvé l’entraîneur qui comprenait sa manière de voir le jeu. Une personne qui était autant attachée à lui aux détails et réellement passionnée de football. Il a directement senti un déclic avec lui dès le début.

Un maestro qui peut encore progresser

Le mois dernier, le Norvégien a fêté son 24e anniversaire. Il porte aujourd’hui le brassard de capitaine des Gunners et de l’équipe nationale norvégienne. Selon son entraîneur, il a les qualités pour devenir aussi bon que Kevin De Bruyne. Arteta a ajouté qu’Ødegaard possède encore une marge de progression et qu’il n’est certainement pas aussi avancé dans son développement que le Belge. Mais il a aussi sept ans de moins et il est parfois bon de relativiser le développement des joueurs. Luka Modric avait 27 ans lorsqu’il a quitté Tottenham Hotspur pour le Real Madrid en 2012. Si l’on évalue les accomplissements du milieu de terrain d’Arsenal en tenant compte de ces différents aspects, un avenir radieux l’attend. Il possède toutes les caractéristiques qui peuvent lui permettre de devenir l’un des maestros du football mondial. Surtout s’il prend encore plus d’ampleur dans le jeu d’une équipe en course pour le titre cette saison. Arsenal attend depuis de nombreuses années de retrouver les lauriers nationaux. Martin Ødegaard réaliserait déjà une première grosse prouesse dans sa carrière en aidant les Gunners à atteindre cette ambition.

Pour Martin Ødegaard, Arsenal est le tremplin idéal vers le top mondial. Au nord de Londres, il peut enfin devenir ce joueur de classe mondiale que les meilleurs recruteurs avaient vu en lui lorsqu’il n’était qu’un gamin de 15 ans. Il le sait mieux que quiconque et a conscience qu’il ne doit pas quitter Arsenal trop tôt.

Par rapport à la saison dernière, ses progrès ont été spectaculaires. L’un des défis qui l’attendait était de devenir plus décisif sur le terrain. Cela s’est traduit par huit buts et cinq passes décisives à la moitié du championnat. La saison dernière, il n’avait marqué que sept fois et donné que quatre passes décisives. Mais c’était au terme de 36 joutes de Premier League. Arteta est satisfait de son évolution en tant que milieu offensif et capitaine des Gunners.

Un leader silencieux mais qui prend ses responsabilités

Ødegaard n’est pas un grand bavard et a souvent été décrit comme quelqu’un de timide. Mais le leadership ne se résume pas qu’à des gestes et des mots. Sur le terrain, le milieu de terrain scandinave prend ses responsabilités quand il le faut. C’est un joueur qui facilite le travail de ses partenaires en étant disponible et en conservant le ballon à bon escient avant de trouver la meilleure solution de passe. Martin Ødegaard a désormais appris à utiliser ses qualités pour gagner des matches.

Arsène Wenger était l’un des admirateurs. Il avait flashé sur lui quand il n’avait que 15 ans. Le lendemain de Noël, le Français de 73 ans était de retour à l’Emirates Stadium pour la première fois depuis son départ en 2018. Il a vu le Norvégien épater tout le monde et délivrer deux passes décisives. L’ancien coach à succès d’Arsenal a alors livré ses impressions à la chaîne de télévision norvégienne TV2 au coup de sifflet final. « La manière dont il analyse le jeu, il faisait déjà pareil quand il n’avait que 15 ans », a déclaré Wenger. « J’étais inquiet pour Martin. Je pensais qu’il avait un peu perdu son attitude créative. A Arsenal, il l’a retrouvé. Il joue incroyablement bien et maîtrise tous les aspects du jeu. Il est complet. Je pense qu’il est le meilleur dans tous les domaines. Défensivement et offensivement. Il prend rapidement les bonnes décisions. J’aime la manière dont il rend le football si facile », détaille encore le technicien français visiblement sous le charme.

Ces derniers mois, Martin Ødegaard s’est attaché à devenir plus décisif dans et autour de la zone des seize mètres. Par nature, le milieu de terrain est plus un joueur de liaison qu’un finisseur. Cette saison, il fait partie des meilleurs buteurs d’Arsenal. « Bien sûr, c’est cool de marquer quelques buts », a-t-il admis lors de l’interview de Noël avec un média public norvégien. « Cela fait un moment que je dis que c’est un aspect où je veux et dois m’améliorer. Les buts et les passes décisives sont deux choses sur lesquelles vous êtes jugés lorsque que vous occupez ma position sur le terrain. Si je marque plus souvent maintenant, c’est parce que je m’infiltre beaucoup mieux dans le grand rectangle. Certains des buts que j’ai marqués étaient relativement faciles. C’est ce sur quoi je me suis concentré et dont j’ai beaucoup parlé avec mon staff technique. J’ai aussi regardé beaucoup de vidéos et j’ai tenté de le mettre en pratique sur le terrain », affirme le Norvégien.