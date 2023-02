C’est la crise à Manchester City: quelles sanctions risque le géant de Premier League ?

Des nuages sombres planent aujourd’hui sur Manchester City après que la Premier League ait dénoncé les infractions financières du club ce lundi. Si les rivaux des champions d’Angleterre souhaitent des sanctions rapides et sévères, il est fort peu probable qu’une décision rapide soit prise après une aussi longue enquête. Quels sont les risques financiers et sportifs possibles pour Kevin De Bruyne, Pep Guardiola et les autres Cityzens ? Nous avons passé en revue l’arsenal (sans mauvais jeu de mots) de sanctions possibles.