Pourquoi faudra-t-il regarder ce duel entre Newcastle et Manchester City, deux des nouveaux riches de la Premier League

Si le second détenu depuis dix ans par les Emirats a déjà remporté de nombreux titres en Angleterre et ambitionne toujours de soulever la Coupe aux grandes oreilles, le premier, repris l’an passé par des Saoudiens, aimerait bien imiter l’exemple des Cityzens mais peine encore à attirer des gros noms dans le Nord-Est de l’Angleterre.

« Je n’ai jamais vu un sac d’argent gagner un match de football ». Ce sont des mots de Johan Cruijff qui résonnent encore comme tout à fait vrai aujourd’hui.

Lorsque Manchester City a été racheté par les Émirats voici dix ans, il a fallu attendre quelques saisons pour que les Cityzens soient en mesure de jouer les premiers rôles. Après avoir attiré des noms ronflants sans réelle stratégie derrière, c’est en adoptant une bonne philosophie et en recherchant les bons joueurs correspondant à cette dernière que City a été en mesure de s’envoler pour finalement atterrir sur le toit de l’Angleterre.

Newcastle United devra tenir compte de cet exemple à l’heure où ses nouveaux propriétaires saoudiens semblent éprouver toutes les peines du monde à faire venir de grands noms dans un nord de l’Angleterre assez froid. Les Bruno Guimarães et Sven Botman, qui sont les plus grosses dépenses de l’ère saoudienne, sont loin d’être des noms qui déplacent les foules. Mais Vincent Kompany, premier transfert important de l’ère City n’était pas non plus la plus grande des stars à son époque. Peut-être que Botman pourra imiter le nouvel entraîneur de Burnley et que lors des prochains mercatos, les vedettes seront éventuellement plus disposées à poser leurs valises à St. James’ Park.

En attendant, les deux premières sorties des Magpies, toujours entraînés par Eddie Howe, semblent démontrer les progrès d’une équipe qui jouait encore le maintien voici moins d’un an. Mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre en échec une formation qui est encore annoncée comme candidate à sa succession sur le trône du Royaume-Uni ? Réponse ce dimanche à partir de 17h30.