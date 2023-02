Plus d’équipes, plus d’argent : à quoi ressemble l’avenir de la Coupe du monde des clubs ?

La FIFA et surtout son président Gianni Infantino continuent de chercher de nouvelles sources de revenus. Après l’abandon du projet de Coupe du monde des pays bisannuelle, l’Italo-Suisse veut maintenant faire avancer son projet d’une grande Coupe du monde des clubs.

À partir de mercredi, les six champions continentaux en club et le champion du pays hôte s’affronteront au Maroc pour s’attribuer le titre de champion du monde. Le tournoi, qui a été déplacé de décembre à février en raison de la Coupe du monde au Qatar, dure une semaine et demie. Et à quelques exceptions près, le vainqueur de la Ligue des champions est toujours le lauréat. En effet, en 17 éditions, c’est le représentant du Vieux Continent qui a brandi la Coupe à 14 reprises. Le Brésil a remporté les trois autres éditions, le Corinthians étant le dernier à avoir fait vaciller une équipe éuropéenne, en 2012. Le 11 février prochain, le Real Madrid tentera de remporter la cinquième finale de son histoire. Mais cela s’apparente pratiquement à une formalité.

Nous pouvons cependant nous attendre à quelque chose de nouveau au Maroc dans les prochains jours. Par exemple, les supporters pourront écouter à la télévision et dans le stade les discussions entre l’arbitre et la VAR. L’objectif est de permettre aux observateurs extérieurs de mieux comprendre certaines décisions, comme c’est déjà le cas dans d’autres sports. Même si nous ne savons pas encore ce que nous serons autorisés à entendre. La FIFA prévoit de tester cette nouvelle technologie pendant un an lors de certains tournois majeurs. Ce sera notamment le cas lors de la Coupe du monde de football féminin qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande un peu plus tard cette année.

En dehors de l’Amérique du Sud, cette Coupe du monde des clubs n’est pas particulièrement populaire. En Europe, toutes les compétitions habituelles se poursuivent sur un rythme effrené et le Mondial des clubs se déroule alors dans l’anonymat. A force, cette compétition qui octroie un trophée très officiel est devenu un tournoi d’exhibition. Le calendrier des clubs étant déjà assez surchargé sans avoir ce Mondial en plus dans les pattes. L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estimait d’ailleurs que l’on franchissait certaines limites en termes de lourdeur du calendrier.

Ligue des champions

La FIFA ne se rend évidemment bien compte que le format actuel n’est pas vraiment intéressant. Ainsi, elle n’en tire pratiquement aucun revenu et reste dépendante de la « vraie » Coupe du monde, qui rapporte des milliards. Mais au lieu de mettre fin à un tel tournoi, Gianni Infantino voudrait inviter encore plus d’équipes à cette Coupe du monde des clubs pour qu’elle rapporte plus d’argent. En effet, la Ligue des champions de l’UEFA, qui réalise d’énormes bénéfices chaque année, gruge la Fédération mondiale de football depuis des années. Cette dernière veut faire quelque chose en retour.

Des sous, des sous, des sous. (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Infantino a déjà eu une première idée en 2018. À partir de 2021, le Mondial des clubs serait organisé de manière quadriennale avec 24 clubs. La première édition se déroulerait en Chine pour « remercier le pays d’avoir investi dans le sport ». Avec huit équipes européennes, six d’Amérique du Sud, trois d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Afrique, ainsi qu’une d’Océanie, ce tournoi devait être une « véritable Coupe du monde » avec un format plus proche de la compétition entre nations. L’argent était déjà là grâce à un accord de sponsoring avec la banque japonaise Softbank, qui voulait injecter 25 millions d’euros dans cette nouvelle mouture du Mondial des clubs.

Malheureusement pour Gianni Infantino, le plan a été réduit à néant par de nombreux acteurs. L’UEFA ne voyait pas d’un bon œil un tournoi qui, à terme, semblait menacer sa Ligue des champions. Les clubs n’étaient pas emballés par cette possibilité de voir le calendrier encore plus chargé. Et même Amnesty International s’en est mêlé parce que la FIFA coopérerait avec un pays qui ne prenait pas trop à coeur les droits de l’homme.

L’indignation est aussi venue du fait qu’Infantino a imposé son idée aux fédérations, ligues et clubs continentaux sans aucune consultation. Finalement, le prjet est tombé à l’eau à cause de la crise sanitaire. Les reports de l’Euro 2020 et de la Copa América en 2021 ont fini par mettre en veille de ce projet de Mondial des clubs remanié.

World Series

Au cours des mois suivants, on n’a plus entendu parler de ce projet. Du moins jusqu’à la fin décembre, après la Coupe du monde au Qatar. Soudain, Gianni Infantino a brandi un nouveau format. Et encore une fois sans consulter personne. « Nous ne savions rien. Lors de la dernière réunion de la FIFA, la décision a été prise soudainement, sans être à l’ordre du jour », avait affirmé Jacco Swart, directeur des ligues européennes, à Dutch Football International.

Cette fois, le boss de la FIFA voit les choses en grand avec des « World Series ». Ce ne sont plus 24 clubs, mais 32 pays qui participeraient à la première grande Coupe du monde des clubs en 2025. Celle-ci serait organisée tous les quatre ans. Le projet ne précise pas encore combien de clubs chaque fédération serait autorisée à envoyer à la compétition. Mais on parle de 11 ou 12 équipes pour le Vieux Continent.

(Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

Le nouveau Mondial des clubs devrait donc commencer dans les deux ans Mais quand programme-t-on un tel événement ? Les années impaires sont en effet encore libres pour les clubs européens, mais il faut tenir compte des compétitions continentales par pays comme la Copa América en Amérique du Sud et la Gold Cup en Amérique du Nord. De plus, l’UEFA a récemment programmé sa Ligue des Nations à ces périodes de la saison censées être plus calmes. Et on peut déjà assurer que l’Association européenne de football ne renoncera pas à sa compétition. Cependant, la FIFA ne semble pas vouloir en tenir compte et son Mondial des clubs devrait se dérouler sur un mois. Ce qui nécessitera un arrêt des autres compétitions. .

La FIFA aimerait bien que la première édition de sa compétition remodelée se tienne aux Etats-Unis, qui accueilleront la Coupe du monde des nations un an plus tard. La Coupe du monde des clubs version Infantino succèderait d’une certaine manière à la défunte Coupe des Confédérations qui rassemblait les pays champions de leur continent et le vainqueur du Mondial. C’était aussi une occasion pour le pays hôte de la Coupe du monde de peaufiner les derniers réglages avant le grand jour. Mais cette Coupe des Confédérations n’a jamais remporté de grand succès. Alors, un Mondial des clubs qui ne suscite pas déjà beaucoup d’enthousiasme, peut-il réussir ? Rien n’est moins sûr.

Mais pour les clubs, les ligues et les fédérations, cette Coupe du monde des clubs remaniée ne devrait pas avoir lieu. En fait, ils sont furieux contre la FIFA. De plus, Gianni Infantino n’a plus que deux ans devant lui pour trouver un organisateur, un format pour le tournoi et les éliminatoires. Sans oublier une date et des sponsors. On ne parierait donc pas trop sur la tenue de cet événement en 2025.