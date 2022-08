Conference league Paul Gheysens, après l’élimination de l’Antwerp en Conference League: « Cela ne veut pas dire que notre projet s’arrête maintenant »

Antwerp's players looks dejected after losing a soccer game between Belgian Royal Antwerp FC and Turkish Istanbul Basaksehir FK, Thursday 25 August 2022 in Antwerp, the return game of the play-off for the UEFA Conference League competition. BELGA PHOTO DAVID PINTENS (Photo by David PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by DAVID PINTENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)