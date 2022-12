Nos photos marquantes de l’année foot 2022: le retour d’Eriksen en équipe danoise et Gianni FIFAntino

Pour refermer le chapitre de 2022, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous proposera chaque jour deux de ses choix de photos marquantes de l’année écoulée. Aujourd’hui, c’est le retour parmi les siens d’un des héros malheureux de 2021 et le président d’une instance internationale qui n’aura jamais fait autant parler d’elle négativement qui sont les clichés mis à l’honneur.

Le come-back d’Eriksen

En toute honnêteté, je n’ai pas été directement témoin de ce moment. Mais l’image de Christian Eriksen applaudi avant le coup d’envoi par un Parkenstadion de Copenhague plein à craquer, l’endroit même où il a flirté avec la mort neuf mois plus tôt, est un moment que tout fan de football devrait chérir. Son but a été le point culminant de ce que je considère, personnellement, comme l’un des événements les plus marquants de l’année.

(Alain Eliasy, journaliste)

Le come-back d’Eriksen, Christian Eriksen © getty

Gianni FIFAntino

Une image à valeur quasi historique: Gianni Infantino réfléchit pendant l’une des conférences de presse de la dernière Coupe du monde. En fera-t-il de même maintenant que la vie a repris son cours habituel au Qatar? Pensera-t-il à tous les travailleurs qui attendent leur salaire depuis des mois et se retrouvent à nouveau en marge de la société? Le patron de la FIFA a multiplié les dérapages ces dernières semaines, montrant surtout que le sport s’emmêle de plus en plus les pinceaux dans la politique. Où est passé le temps où le non moins irréprochable Sepp Blatter profitait d’un tel tournoi pour parcourir le pays comme un apôtre de la paix, comme en Afrique du Sud, pour accentuer le facteur unificateur du football? Ou la période où Infantino à l’UEFA ressemblait plus à un amuseur qu’à un directeur? Mais le Suisse n’est pas passé maître dans l’art de l’autocritique. En mars 2023, il compte d’ailleurs bien se succéder à lui-même.

(Jacques Sys, rédacteur en chef de 1994 à septembre 2022)