Nos photos marquantes de l’année foot 2022: le prince De Ketelaere et l’envol d’Haaland

Pour refermer le chapitre de 2022, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous proposera chaque jour deux de ses choix de photos marquantes de l’année écoulée. Aujourd’hui, c’est un rendez-vous professionnel avec Charles De Ketelaere et le décollage d’un colosse norvégien qui sont les clichés mis à l’honneur.

Prince Charles

Ma photo favorite est celle de Charles De Ketelaere. Tout d’abord, parce qu’elle représente pour moi la collaboration parfaite entre l’art director, la photographe, la journaliste et la personne interrogée. Une photo est toujours le fruit d’une concertation entre toutes les parties: brainstorming, rendez-vous, suggestions, contenu de l’entretien, recherche du contexte… Ensuite, Charles De Ketelaere est le footballeur le plus franc et le plus sympathique. Peu de temps après ce shooting, il paraphait son contrat à l’AC Milan. Et même s’il était déjà Diable rouge à l’époque, et qu’il était encensé de toutes parts, il restait la simplicité et la convivialité même.

Inge Kinnet, photographe

Prince Charles, Charles De Ketelaere © inge kinnet

Attaquant racé

Certains prétendent que Pep Guardiola n’aime pas les attaquants racés. Le mariage entre le football précis du stratège catalan et le sens du but animal d’Erling Haaland a pourtant cassé les standards de la Premier League. Un décollage spectaculaire comme cette reprise contre Dortmund.

Guillaume Gautier, journaliste