Nos photos marquantes de l’année foot 2022: la tristesse de Mo Salah et un Léo Messi en toc

Pour refermer le chapitre de 2022, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous proposera chaque jour deux de ses choix de photos marquantes de l’année écoulée. Aujourd’hui, c’est la tristesse de Mo Salah après l’échec à la CAN et les faux supporters censés mettre l’ambiance au Qatar qui sont les clichés mis à l’honneur.

Mo dans le mal

Mohamed Salah regarde dans le vide au milieu du tumulte du Stade d’Olembé de Yaoundé. Son Égypte vient de s’incliner au terme des tirs aux buts face au Sénégal de son coéquipier d’alors, Sadio Mané, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Cinq ans après sa première finale, c’est un nouvel échec pour celui qui finira meilleur buteur de Premier League.Moins de deux mois plus tard, l’histoire repasse les plats: les Pharaons sont à nouveau battus aux tirs au but par le Sénégal lors des matches de barrages pour une place en Coupe du monde.

(Jules Monnier, rédacteur final)

Mo dans le mal, Sadio Mané © belgaimage

En toc

Tout a été mis en œuvre pour faire de la Coupe du monde au Qatar une fête du football, afin que les gens détournent le regard de la controverse qui entoure le tournoi. C’est ainsi que l’on a obtenu ce genre d’image. À première vue, une bande de supporters argentins qui seraient déjà au Qatar pour mettre l’ambiance, neuf jours avant le début de la Coupe du monde. Ce n’est évidemment pas le cas. Qui se pointerait aussi longtemps à l’avance dans ce pays extrêmement cher, même à cette époque? En y regardant de plus près, on se rend compte qu’il s’agit en fait de travailleurs immigrés et d’Indiens qui ont été engagés pour jouer le rôle de supporter. Ceux censés représenter les fans des Diables criaient d’ailleurs que Kompany était toujours notre meilleur joueur. Ça illustre bien ce qu’a été cett Coupe du monde: un grand désordre factice.

(Gert Segers, rédacteur web)