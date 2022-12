Nos photos marquantes de l’année foot 2022: Courtois sur le toit de l’Europe et la résistance iranienne

Pour refermer le chapitre de 2022, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous proposera chaque jour deux de ses choix de photos marquantes de l’année foot écoulée. Aujourd’hui, c’est le sacre européen de Thibaut Courtois avec le Real Madrid et l’hymne national non chanté par les joueurs iraniens au Qatar qui sont à l’honneur.

L’homme du match

Thibaut Courtois traverse le terrain en trombe, les bras écartés, criant sa joie après avoir remporté la finale de la Champions League contre Liverpool au Stade de France (0-1). Alors que Ferland Mendy hurle sa joie, trois autres coéquipiers sont allongés sur le sol, la tête dans l’herbe. Profondément impressionné après un match au cours duquel leur gardien a tenu le Real Madrid la tête hors de l’eau avec pas moins de neuf saves. Courtois sera applaudi dans les médias du monde entier, certains diront même qu’il est le meilleur gardien de but du monde. Un titre qui peut être discuté, mais c’est un fait: aucun exploit sportif belge n’a eu plus de résonance mondiale cette année. L’or olympique de Bart Swings, le titre mondial de Nafi Thiam, les victoires d’étapes au Tour de Wout van Aert et le succès à la Vuelta et le maillot arc-en-ciel de Remco Evenepoel sont aussi louables, mais être élu «homme du match» lors de la finale de la compétition de clubs du sport le plus important au monde est bien plus important en termes d’attention mondiale. Un exploit encore mieux mis en valeur par ce fantastique cliché.

(Jonas Creteur, journaliste)

L’homme du match, Thibaut Courtois © getty

Résistance

Le geste est fort. Les joueurs iraniens refusent de chanter l’hymne national avant leur premier match de Coupe du monde contre l’Angleterre. Ils montrent ainsi leur opposition à leur régime qui impose une violente répression à son peuple, en soulèvement depuis la mort de Mahsa Amini. La preuve que le football est politique, Monsieur Macron.

(Emilien Hofman, journaliste)