Mercato des Belges à l’étranger: Sambi Lokonga prêté à Crystal Palace et Thorgan Hazard prêté au PSV qui refuse de céder Johan Bakayoko

Le deuxième frère de la fratrie Hazard quitte l’Allemagne après neuf ans pour se relancer aux Pays-Bas. Le club d’Eindhoven a refusé une offre importante du PSG pour un autre belge, Johan Bakayoko. Plus tard dans la soirée, Crystal Palace a annoncé la location d’Albert Sambi Lokonga dont l’avenir à Arsenal s’était encore bouché avec l’arrivée de Jorginho plus tôt dans la journée.

Albert Sambi Lokonga a été prêté par Arsenal à Crystal Palace jusqu’à la fin de saison, ont annoncé les Eagles mardi soir, peu avant la clôture du mercato de janvier.

Albert Sambi Lokonga avait rejoint Arsenal en juillet 2021 en provenance d’Anderlecht. La saison passée, il avait participé à 24 rencontres, dont 19 en championnat. Cette saison, il totalise 15 apparitions, dont 6 en championnat, où il n’a été titularisé que 2 fois. Le médian de 23 ans a surtout été utilisé en Europa League, où il a figuré dans le onze de base pour les six matchs de la phase de groupes. Lokonga quitte le leader de la Premier League pour retrouver du temps de jeu au sein du club classé 12e. Le milieu de terrain compte 1 apparition en équipe nationale belge. Mardi soir, Crystal Palace a aussi annoncé le transfert de Naouirou Ahamada. Le médian français de 20 ans vient de Stuttgart et a signé un contrat de trois ans et demi.

Thorgan Hazard quitte la Bundesliga après 9 ans

Thorgan Hazard quitte le Borussia Dortmund pour le PSV Eindhoven où il est prêté jusqu’au terme de la saison. Le club néerlandais l’a annoncé mardi.

« C’est un beau club, avec un beau maillot », a confié Hazard sur le site du PSV. « Le PSV est toujours en compétition en championnat, en coupe et en Europe (en Europa League, ndlr). J’attends avec impatience les grands matchs. » Le directeur général Marcel Brands se dit heureux de recruter un « joueur polyvalent » comme Hazard. « Il peut évoluer à plusieurs postes. En outre, il possède une grande expérience internationale. »

Hazard, 29 ans, quitte ainsi l’Allemagne après neuf ans. Le natif de La Louvière, formé au RC Lens, était arrivé en Bundesliga en 2014, au Borussia Mönchengladbach, dans la foulée de deux saisons réussies à Zulte Waregem qui lui avaient valu le Soulier d’Or 2013 et le titre de Footballeur pro de l’année en 2014.

Après cinq saisons, 182 matchs, 46 buts et 44 passes décisives, Thorgan Hazard était recruté par l’autre Borussia, Dortmund. Il y compilait 18 buts et 21 passes décisives et remportait la Coupe d’Allemagne en 2021. Cette saison, le milieu de terrain a certes totalisés 21 présences (et un but), toutes compétitions confondues, mais seulement 6 comme titulaire.

A Eindhoven, en plus d’un temps de jeu plus important, le Diable Rouge pourra essayer de décrocher un premier titre de champion national, lui qui avait manqué de peu le coche avec Zulte Waregem en 2013 et terminé deux fois deuxième de la Bundesliga avec Dortmund. Le PSV occupe la troisième place du championnat à 4 longueurs de Feyenoord. Hazard compte 47 présences et 9 buts en équipe nationale.

Johan Bakayoko ne va pas changer la lettre V de son club pour le G. (Photo by Photo Prestige/Soccrates/Getty Images)

Le PSV refuse une offre de 8 millions pour Bakayoko

Le PSV a refusé une offre du Paris Saint-Germain pour Johan Bakayoko. Le géant français aurait proposé 8 millions d’euros pour l’ailier belge de 19 ans, avec des bonus susceptibles de faire grimper la somme à 15 millions.

« Ce sont des choses qu’on ne voit pas venir, même dans le football », a déclaré à l’ANP le directeur général du PSV, Marcel Brands, mardi. Celui-ci a été contacté par le PSG la veille. « Ils ont littéralement dit: il ne joue pas chez vous et avec nous il jouera. Selon moi, il joue à la même position que Messi. Mais c’est un compliment pour le PSV et Bakayoko qu’un tel club pense à ce talent. » Le PSV n’a pas accepté l’offre. « Ce n’est pas notre vision. Nous aimons former des talents à partir de notre formation. Et nous voulons les livrer comme ‘produits finis’ et il ne l’est pas encore. Nous espérons qu’il le deviendra à l’avenir. »

Bakayoko a troqué en 2019 le centre d’entraînement d’Anderlecht pour celui du PSV. Il a déjà fait 14 apparitions cette saison pour trois buts et il compte trois sélections avec les U21 belges. Plus tôt dans le mercato, le PSV a laissé partir Cody Gakpo à Liverpool et Noni Madueke à Chelsea. L’entraîneur Ruud van Nistelrooy avait déclaré peu après le transfert de Gakpo, que personne ne devrait quitter le PSV pendant cette période de transferts. « Lorsque cette offre exceptionnelle pour Madueke est arrivée, Ruud était également d’avis que nous ne devions pas refuser », a déclaré Brands, qui s’est ensuite mis en chasse de remplaçants.

Le PSV a finalement choisi l’attaquant Fábio Silva des Wolverhampton Wanderers, prêté à Anderlecht pendant la première moitié de la saison. Thorgan Hazard a rejoint le club en début de soirée.