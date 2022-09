L’UEFA confirme l’exclusion de la Russie de l’Euro 2024

La Russie, suspendue en février dernier à la suite de l’invasion de l’Ukraine, ne sera pas représentée lors de ce tirage au sort. L’UEFA confirme ainsi la mise à l’écart du pays.

Cinquante-trois pays seront concernés par le tirage au sort de l’Euro 2024, qui aura lieu le 9 octobre à Francfort, a indiqué l’UEFA (Union européenne de football) mardi, à l’issue de son comité exécutif, qui s’est tenu à Hvar, en Croatie.

La Russie, suspendue en février dernier à la suite de l’invasion de l’Ukraine, ne sera pas représentée lors de ce tirage au sort, l’UEFA confirmant ainsi la mise à l’écart de la Russie. A la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, le 24 février dernier, l’UEFA et la FIFA, la fédération internationale, avaient annoncé conjointement la suspension des sélections nationales et des clubs russes de toutes leurs compétitions « jusqu’à nouvel ordre ».

Cette sanction s’est appliquée dès l’Euro féminin, au début de l’été en Angleterre, où le Portugal a remplacé la sélection russe, et à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté en juillet le recours de la Fédération russe de football qui contestait cette suspension. L’UEFA ne fait par contre aucune mention du Bélarus, dont l’exclusion avait été demandée la semaine dernière par l’Allemagne en raison du soutien bélarusse à la Russie.

Le tirage au sort répartira les 53 nations concernées en dix groupes (sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes). Les dix vainqueurs de groupe et les dix deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale de l’Euro avec l’Allemagne, qualifié d’office en tant que pays hôte. Les trois dernières places seront attribuées au terme des matches de barrage, qui se joueront en mars 2024.

Les têtes de série du tirage au sort seront désignées sur base du classement de la Ligue des Nations 2022-2023.