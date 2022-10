Foot international Ligue des champions: Bruges s’incline sèchement face à Porto

BRUGES, BELGIUM - OCTOBER 26: Hans Vanaken of Club Brugge KV during the Group B - UEFA Champions League match between Club Brugge KV and FC Porto at the Jan Breydelstadion on October 26, 2022 in Bruges, Belgium (Photo by Joris Verwijst/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images)