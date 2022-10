La vente de Lyon au groupe contrôlé par le propriétaire du RWDM a été reportée

La nouvelle échéance a été fixée au 17 novembre. La conclusion de cette vente évaluée à près de 800 millions d’euros, d’abord annoncée pour le 30 septembre, avait été reportée une première fois au 21 octobre.

La vente de l’Olympique lyonnais au groupe contrôlé par le milliardaire américain John Textor a été reportée au 17 novembre, a annoncé lundi l’OL dans un communiqué.

La conclusion de cette vente évaluée à près de 800 millions d’euros, d’abord annoncée pour le 30 septembre, avait été reportée une première fois au 21 octobre. Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama stadium) détenues par Holnest -la holding de la famille Aulas-, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d’investissement chinois IDG Capitals. Holnest détient 27,72% du capital. Pathé et IDG qui ont respectivement 19,36% et 19,85% avaient annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts en mandatant pour cela la banque Raine.

Toutefois, pour financer l’opération, Textor, qui doit prendre dans un premier temps 79% des parts contre 8% pour Holnest, ne vient pas seul. L’homme d’affaires américain s’est appuyé sur des investisseurs comme James Salter (propriétaire d’une trentaine de marques comme Reebok et Sports illustrated) et Bill Foley (patron du club de hockey sur glace de Las Vegas).

John Textor est déjà présent au capital du club londonien de Crystal Palace et actionnaire majoritaire de Botafogo, au Brésil, et du RWDM (2e div. belge). Au terme du processus, l’OL, septuple champion de France, deviendra le onzième club français racheté par un investisseur étranger, même si Jean-Michel Aulas, à la tête du club depuis 1987, restera président exécutif dans le cadre d’un contrat de trois ans.