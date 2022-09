Les Diables rouges arboreront leur maillot extérieur aux couleurs de Tomorrowland contre les Pays-Bas

Ce maillot à dominante blanche « s’inspire du célèbre feu d’artifice de Tomorrowland et représente les valeurs communes de diversité, d’égalité et d’inclusion », précise l’Union belge.

Après avoir inauguré leur nouveau maillot des matches « à domicile », rouge avec notamment ses flammes sur les manchettes, qu’ils arboreront durant le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), les Diables Rouges présenteront dimanche soir à Amsterdam, face aux Pays-Bas, à l’occasion de leur 6e et dernière rencontre de la phase de groupes de la Ligue des Nations, celle qu’ils porteront à l’occasion des matches désignés en déplacement (extérieure). Ce sera le cas de celui contre la Croatie le jeudi 1er décembre.

Meet our new #WorldCup away kits! 😍 #DEVILTIME pic.twitter.com/xgNCYWQpFS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Comme le veut la tradition, le maillot sera blanc. Fourni par l’équipementier adidas, Il sera accompagné d’un imprimé graphique qui se retrouve à la fois sur le col, les manches, les côtés et les bords du maillot et du short. Il « s’inspire du célèbre feu d’artifice de Tomorrowland et représente les valeurs communes de diversité, d’égalité et d’inclusion », précise l’Union belge. « Il est en outre utilisé audacieusement pour le logo d’adidas et le blason de la fédération, en reprenant le message positif « LOVE ». »