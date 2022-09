Les Diables, en manque d’efficacité, sont battus 1-0 aux Pays-Bas et loupent le Final Four

Les Diables Rouges se sont inclinés devant les Pays-Bas (1-0) lors de la 6e et dernière journée du groupe A4 de la Ligue des Nations. Les Néerlandais, peu inspirés offensivement, ont fait preuve d’un grand sens du réalisme en marquant l’unique but du match à l’entame du dernier quart d’heure via Virgil van Dijk. La Belgique, qui devait s’imposer avec trois buts d’écart pour terminer à la première place, ne disputera pas le Final Four, au contraire de son hôte du soir.

Martinez, en tribunes après son exclusion jeudi contre le Pays de Galles (2-1), a réitéré sa confiance en titularisant à nouveau Zeno Debast. Amadou Onana et Timothy Castagne ont aussi débuté la partie alors que Leander Dendoncker ne figurait pas sur la feuille de match, comme Dries Mertens (blessé), Matz Sels, Wout Faes, Brandon Mechele Jason Denayer et Dedryck Boyata, déjà retourné en club.

La première mi-temps, plutôt fermée et pauvre en occasions, a vu la Belgique prendre le meilleur départ mais Eden Hazard n’a pas pu cadrer sa frappe (4e) alors que Michy Batshuayi (14e) et Onana (37e) n’ont pas inquiété Remko Pasveer.

La Belgique, comme les ‘Oranje’, a effectué deux changements à la pause en injectant Yannick Carrasco et Charles De Ketelaere pour Thomas Meunier et Michy Batshuayi, peu en vue.

Après un nouveau changement, celui d’Eden Hazard pour Leandro Trossard, la Belgique a hérité d’une nette occasion grâce à Onana. Bien trouvé par Kevin De Bruyne, le médian d’Everton, auteur d’une partie aboutie, a obligé Pasveer à une parade salvatrice (67e).

Plus créative que les troupes de Louis van Gaal mais peu efficace, la Belgique a encaissé sur corner. De la tête, Virgil van Dijk a faussé compagnie à Debast pour fusiller Thibaut Courtois au petit rectangle (1-0, 73e).

Après une nouvelle occasion belge, manquée par Timothy Castagne (78e), les visités se sont cassés les dents sur Thibaut Courtois, auteurs d’arrêts décisifs devant Klaasen (87e) et Bergwijn (90e).

Monté au jeu, Dodi Lukebakio a bien cru égaliser à la dernière seconde mais sa reprise acrobatique a trouvé le cadre adverse (90e+5).

Les Pays-Bas, premiers du groupe avec 16 points, soit 6 de plus que la Belgique, disputera le Final Four à l’été 2023. La Pologne, qui s’est imposée 0-1 à Cardiff contre le Pays de Galles, est 3e (7 pts). Derniers avec 1 point, les Gallois sont relégués en Ligue B.

Les Diables se retrouveront le lundi 14 novembre, à une semaine du début du Mondial. D’ici-là, Martinez devra ériger sa liste des 26 et l’équipe nationale fourbira ses armes lors d’un dernier amical contre l’Égypte, le 18 novembre au Koweït.